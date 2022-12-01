Вратарь сборной Польши проспорил Месси 100 евро и отказался платить

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Щенсны поделился, что поспорил с аргентинцем после столкновения с ним в первом тайме матча 30 ноября.

«Я сказал ему, что могу поставить 100 евро на то, что рефери не даст пенальти. Так что я проиграл пари Месси», — заявил поляк. Он добавил, что отказывается платить форварду, и отметил, что не знает, разрешено ли заключать пари на чемпионате мира.

В итоге арбитр назначил пенальти, который Месси не реализовал. Таким образом, футболист повторил антирекорд 1966 года по незабитым пенальти на чемпионатах мира. Аргентинец не смог забить в двух случаях из трех.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=6d729faa0a6210d8&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239051" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.