Вратарь сборной Польши проспорил Месси 100 евро и отказался платить
Польский вратарь Войцех Щенсны проиграл спор аргентинскому форварду Лионелю Месси. Об этом голкипер рассказал The Athletic.
Польский вратарь Войцех Щенсны проиграл спор аргентинскому форварду Лионелю Месси. Об этом голкипер рассказал The Athletic.
Щенсны поделился, что поспорил с аргентинцем после столкновения с ним в первом тайме матча 30 ноября.
«Я сказал ему, что могу поставить 100 евро на то, что рефери не даст пенальти. Так что я проиграл пари Месси», — заявил поляк. Он добавил, что отказывается платить форварду, и отметил, что не знает, разрешено ли заключать пари на чемпионате мира.
В итоге арбитр назначил пенальти, который Месси не реализовал. Таким образом, футболист повторил антирекорд 1966 года по незабитым пенальти на чемпионатах мира. Аргентинец не смог забить в двух случаях из трех.
30 ноября сборные Аргентины и Польши встретились в третьем матче группового этапа чемпионата мира в Катаре. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу латиноамериканской команды. Обе сборные вышли в плей-офф.