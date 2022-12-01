В ФИФА объяснили увеличение компенсированного времени на чемпионате мира

За день до начала турнира Коллина уведомил судейскую прессу ФИФА о том, что время, потерянное из-за различных событий во время матчей, будет компенсировано. Цель этого шага состояла в том, чтобы увеличить фактическое игровое время на основе анализа прошлых матчей.

«Проблема встреч, в которых чистое игровое время составляет менее 50 минут, актуальна уже давно. Люди хотят видеть больше футбола, нас уже много лет просят что-то с этим сделать. Мы уже предпринимали шаги в этом направлении на турнире 2018 года в России, попросив судей более точно рассчитывать количество добавленного времени в конце каждого тайма», — сказал Коллина.