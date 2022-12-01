В Гане уже 12 лет считают форварда Уругвая Суареса дьяволом

Напомним, в четвертьфинале чемпионата мира-2010 встретились сборные Уругвая и Ганы. Основное время матча завершилось вничью (1:1). В самой концовке дополнительного времени Суарес рукой выбил мяч, летящий в ворота уругвайцев. В ворота Уругвая был назначен пенальти, а Суарес получил красную карточку. Асамоа Гьян пробил в перекладину, а в серии 11-метровых точнее были южноамериканцы. Так Гана не смогла стать первой африканской командой, пробившейся в полуфинал чемпионата мира.

Сейчас ганский журналист вспомнил тот случай и сказал Суаресу, что в Гане с того времени его называют «дьяволом» и желают 35-летнему форварду скорейшего завершения карьеры.

«Я не буду извиняться за это. Да, я сыграл рукой, но меня удалили, и это игрок из Ганы потом не реализовал пенальти, а не я. Мне стоило бы принести извинения, если бы я нанес кому-то травму. Тем, кто сейчас говорит о мести, в то время было по восемь лет, и они видели все это только на картинках. Нельзя жить прошлым», — отреагировал уругваец.

Перед заключительным туром группового этапа и Гана, и Уругвай сохраняют шансы на выход в плей-офф. Лидирует в группе Н Португалия, которая набрала шесть очков и обеспечила себе место в ⅛ финала. У Ганы три балла, у Уругвая и Южной Кореи — по одному.

Уругваю нужна только победа, желательно с максимально крупным счетом. Гану устроит и ничья, при условии, что Португалия не проиграет Корее более одного мяча.