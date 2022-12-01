В Гане уже 12 лет считают форварда Уругвая Суареса дьяволом

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
18:00ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
18:00ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
22:00Не началсяЯпонияИспания
Группа E
тв
22:00Не началсяКоста-РикаГермания
Группа H
тв
2.12Не началсяГанаУругвай
Группа H
тв
2.12Не началсяЮжная КореяПортугалия
Группа G
тв
2.12Не началсяСербияШвейцария
Группа G
тв
2.12Не началсяКамерунБразилия
1/8 финала
тв
3.12Не началсяНидерландыСША
1/8 финала
3.12Не началсяАргентинаАвстралия
1/8 финала
4.12Не началсяФранцияПольша
1/8 финала
тв
4.12Не началсяАнглияСенегал
1/8 финала
5.12Не начался1E2F
1/8 финала
5.12Не начался1G2H
1/8 финала
6.12Не начался1F2E
1/8 финала
6.12Не начался1H2G
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяП 49П 50
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
10.12Не началсяП 51П 52
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Испания
24
2
Япония
23
3
Коста-Рика
23
4
Германия
21
Группа F
1
Хорватия
24
2
Марокко
24
3
Бельгия
23
4
Канада
20
Группа G
1
Бразилия
26
2
Швейцария
23
3
Камерун
21
4
Сербия
21
Группа H
1
Португалия
26
2
Гана
23
3
Южная Корея
21
4
Уругвай
21
18:55 (мск), источник: Ведомости.Спорт

В Гане уже 12 лет считают форварда Уругвая Суареса дьяволом

Сегодня, 1 декабря, на чемпионате мира по футболу в Катаре прошла пресс-конференция перед завтрашним матчем Уругвая и Ганы. В ходе ее ганский журналист напомнил уругвайскому форварду Луису Суаресу эпизод 12-летней давности.

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Источник: Reuters

Напомним, в четвертьфинале чемпионата мира-2010 встретились сборные Уругвая и Ганы. Основное время матча завершилось вничью (1:1). В самой концовке дополнительного времени Суарес рукой выбил мяч, летящий в ворота уругвайцев. В ворота Уругвая был назначен пенальти, а Суарес получил красную карточку. Асамоа Гьян пробил в перекладину, а в серии 11-метровых точнее были южноамериканцы. Так Гана не смогла стать первой африканской командой, пробившейся в полуфинал чемпионата мира.

Сейчас ганский журналист вспомнил тот случай и сказал Суаресу, что в Гане с того времени его называют «дьяволом» и желают 35-летнему форварду скорейшего завершения карьеры.

«Я не буду извиняться за это. Да, я сыграл рукой, но меня удалили, и это игрок из Ганы потом не реализовал пенальти, а не я. Мне стоило бы принести извинения, если бы я нанес кому-то травму. Тем, кто сейчас говорит о мести, в то время было по восемь лет, и они видели все это только на картинках. Нельзя жить прошлым», — отреагировал уругваец.

Перед заключительным туром группового этапа и Гана, и Уругвай сохраняют шансы на выход в плей-офф. Лидирует в группе Н Португалия, которая набрала шесть очков и обеспечила себе место в ⅛ финала. У Ганы три балла, у Уругвая и Южной Кореи — по одному.

Уругваю нужна только победа, желательно с максимально крупным счетом. Гану устроит и ничья, при условии, что Португалия не проиграет Корее более одного мяча.

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1
Италия
Италия
2
Венгрия
Венгрия
3
Бразилия
Бразилия
1950
Бразилия
1
Уругвай
Уругвай
2
Бразилия
Бразилия
3
Швеция
Швеция
1994
США
1
Бразилия
Бразилия
2
Италия
Италия
3
Швеция
Швеция
2006
Германия
1
Италия
Италия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
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