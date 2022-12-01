Месси высказался о побитом рекорде Марадоны

«Думаю, Диего был бы суперсчастлив за меня, потому что он всегда относился ко мне с большой любовью», — заявил футболист и добавил, что такое достижение всегда приятно превзойти.

26 ноября Месси вышел на поле в матче против Мексики, игра стала для него 21-й в составе национальной команды в рамках мундиаля. Марадона добился аналогичного результата на ЧМ-1994 в США.

Марадона в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира в 1986 году. Он считается одним из величайших игроков в истории футбола. Марадона умер в ноябре 2020 года в возрасте 60 лет от острой сердечной недостаточности.