Полузащитник сборной Камеруна Ондуа выставил бутсы с флагом России на благотворительный аукцион
Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа выставил свои знаменитые бутсы с флагом России на благотворительный аукцион.
Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа выставил свои знаменитые бутсы с флагом России на благотворительный аукцион.
В обуви с триколором Ондуа выступает на чемпионате мира-2022 в Катаре.
В своем телеграм-канале футболист сообщил, что стартовая цена на бутсы — 10 тысяч рублей. Все средства, вырученные с продажи экипировки, пойдут в благотворительный фонд «Измени одну жизнь», который помогает детям из детских домов.
Гаэль Ондуа является воспитанником московских «Локомотива» и ЦСКА, он имеет гражданства России и Камеруна. Сейчас хавбек выступает за немецкий «Ганновер».