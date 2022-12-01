Сбор средств: сколько зарабатывают тренеры команд-участниц ЧМ-2022

«Ведомости. Спорт» рассказывают, сколько зарабатывают другие тренеры, которые привезли свои сборные в Катар.

Самые высокооплачиваемые.

1. Ханс-Дитер Флик, 57 лет, Германия.

Команда: сборная Германии.

Действующий контракт: 2021−2024 гг.

Зарплата: порядка 6,5 млн евро в год.

До 20 лет Флик не планировал всерьез связывать свою жизнь с футболом, хотя считался самым перспективным игроком в родном «Зандхаузене» (клуб играл в третьем по силе дивизионе) и даже привлекал внимание селекционеров чемпионского «Штутгарта». Если бы не настойчивость другого топ-клуба — «Баварии», он стал бы банковским служащим. В Мюнхене будущий тренер провел шесть лет и завоевал четыре чемпионских титула. Но к 25-ти годам потерял место в основном составе и перебрался в «Кельн», а еще через три года завершил игровую карьеру из-за травмы колена. К тому моменту он уже твердо решил, что будет получать тренерское образование.

Первым серьезным клубом в резюме Флика стал «Хоффенхайм», который буксовал в четвертом дивизионе Бундеслиги. Тренеру-дебютанту понадобился год, чтобы подняться на ступень выше. Правда, на этом прогресс остановился и через три года руководство «Хоффенхайма» отправило Ханса-Дитера в отставку. Безработным Флик оставался совсем недолго: сначала его пригласили помощником Лотара Маттеуса в австрийский «Зальцбург», а затем появился Йоахим Лев с предложением поработать с ним в сборной Германии. Бундестим тогда готовилась к Евро-2008. Флика назначили ответственным за стандарты на поле и атмосферу за его пределами.

После поражения в финале Евро-2008 один из основных защитников и будущий капитан сборной Филипп Лам вспоминал: «Мы были убиты. Но все изменил разговор в раздевалке — тогда ситуацию под контроль взял Ханси. Уже не помню, что он нам говорил, но нам стало легче. Когда мы появились в подтрибунном помещении, меня даже спрашивали журналисты, почему я такой спокойный. А все Флик, он умел найти правильный подход».

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Работа со стандартами тоже дала результат. На ЧМ-2014 сборная Германии забила 18 голов, шесть из них — из стандартных положений. Правда, вскоре после возвращения с турнира Флик отдалился от команды — его назначили спортивным директором Немецкого футбольного союза. В 2019 г. Флик уже работал помощником Нико Ковача в «Баварии». Тогда команда разваливалась на глазах, Нико в итоге ушел в отставку, а Ханс продолжил тренировать самостоятельно. За два года под его руководством в Мюнхене отпраздновали две победы в Бундеслиге, победу в Кубке и Суперкубке Германии, а, кроме того, в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.

В Немецком футбольном союзе, естественно, не могли закрыть глаза на такие успехи специалиста, особенно при условии, что после Евро-2020 освобождалось место главного тренера сборной. Более того, там даже решились на существенное увеличение заработной платы. Так, Йоахим Лев, по условиям своего последнего контракта, получал порядка 3,8 млн евро. Флику, по информации портала Goal.com, который ссылается на Bild, платят немногим меньше 6,5 млн евро. Интересно, что, оставаясь в клубе, он мог зарабатывать до 10 млн евро в год, и это без учета бонусов.

К работе в сборной Флик приступил в сентябре 2021 г. Под его руководством команда не проиграла ни одного матча в отборе ЧМ-2022. А вот на самом турнире все складывается не так безоблачно. Прямо сейчас немцы занимают последнее место в группе Е, уступив Японии (1:2) в первом же матче и сыграв вничью (1:1) с Испанией. Шансы на плей-офф еще есть (последний соперник — Коста-Рика). Но даже в случае очередной неудачи Флик не сомневается, что сохранит пост как минимум до 2024 г. и будет выводить команду на поле на домашнем Евро.

2. Гарет Саутгейт, 52 года, Англия.

Команда: сборная Англии.

Действующий контракт: 2021−2024 гг.

Зарплата: 5,8 млн евро.

У Гарета Саутгейта богатый бэкграунд в сборной Англии: два Евро и два чемпионата мира в качестве игрока. Но самым запоминающимся стал всего один эпизод из полуфинала Евро-96 на «Уэмбли». Тогда Англия и Германия не смогли выявить победителя ни в основное, ни в дополнительное время (на турнире впервые действовало правило «золотого гола»). Серия пенальти тоже складывалась напряженно — ни одного промаха после десяти ударов, а, значит, в борьбу должны были вступить запасные пенальтисты. Гарет вызвался бить первым из них, хотя весь его опыт до этого ограничивался одним пенальти за скромный «Кристал Пэлас». Незабитым. Исправить статистику за счет сборной тоже не получилось. Вратарь немцев Андреас Кепке уверенно отразил удар, а немецкий полузащитник Андреас Меллер не менее уверенно использовал свой шанс. Англия проиграла, Саутгейт стал главным национальным антигероем.

В 2020 г. Гарет выпустил книгу «Все возможно», в которой рассказал, как тот эпизод сказался на его мировоззрении: «Без сомнения, промах с пенальти в полуфинале Евро-96 был низшей точкой в моей карьере. Я чувствовал, что подвел всех — себя, своих товарищей по команде и нацию. Жуткое ощущение, но этот эпизод стал для меня важным опытом: я чувствовал, что худшее из того, что могло случиться, осталось позади».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=66882b8bf1088c56&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239028" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Когда в 2016 г. Футбольная ассоциация Англии (FA) объявила, что Саутгейт станет новым главным тренером сборной, про этот эпизод не вспоминал только ленивый. Скромный тренерский опыт («Мидлсбро» и молодежка, которая не вышла из группы на Евро-2015) добавлял аргументов критикам. Но Гарет отлично держал удар. Под его руководством англичане без особых проблем отобрались на ЧМ-2018, где впервые за 28 лет дошли до полуфинала. И, к слову, впервые за очень долгое время справились с серией пенальти (обыграли Колумбию в ⅛ финала). В декабре 2018 г. FA признала Саутгейта тренером года.

Перед Евро-2020 в тренере уже никто не сомневался. Англичане в итоге добрались до финала, но снова не справились с серией пенальти, уступив чемпионский титул Италии. Всю ответственность тренер взял на себя: «За это отвечаю я. Мы побеждали как команда, а сегодня все вместе несем ответственность за то, что не смогли выиграть этот матч в основное время. Но что касается пенальти — это был только мой выбор».

Несмотря на такое признание, доверие к тренеру не пошатнулось. Более того, как раз после Евро Саутгейт заключил со сборной новый контракт. И если до этого он зарабатывал порядка 3 млн фунтов в год, то теперь его зарплата составляет 5 млн (порядка 5,8 млн евро по нынешнему курсу).

3. Дидье Дешам, 54 года, Франция

Команда: сборная Франции.

Действующий контракт: 2019−2022 гг.

Зарплата: около 4,4 млн евро.

В 1998 г. Дидье Дешам был капитаном сборной Франции, которая впервые в своей истории выиграла чемпионат мира. Через 20 лет он помог команде повторить это достижение, уже будучи главным тренером.

Свой пост он занял вскоре после Евро-2012, на котором французы остановились в четвертьфинале. От предшественника — Лорана Блана — ему досталось очень непростое наследие. Сборную сотрясали бесконечные скандалы. Но Дешам проявил характер, а команда стала одной из самых дисциплинированных в мире. Правда, по версии L"Equipe, все работало аккурат до победы в Москве. После — появились проблемы с дисциплиной (есть версия, что не последнюю роль в этом сыграло возвращение нападающего «Реала» Карима Бензема), а авторитет Дешама среди игроков заметно снизился.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=d4970d4cdd2f62e3&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239017" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге у французов очень непросто складывался отбор на нынешний чемпионат мира. К сентябрю 2021 г. они, например, не могли одержать ни одной победы в пяти матчах подряд. Незадолго до поездки в Катар и в сборной и в федерации не утихали скандалы. Еще одна проблема — травмы топ-игроков. Во французских СМИ активно обсуждали — Дешам уже не раз пожалел о том, что задержался в сборной. Свой нынешний контракт он подписал в самом конце 2019 г. Он рассчитан до конца этого ЧМ-2022 и обходится в французской федерации в 4,4 млн евро. До чемпионства Дешам зарабатывал порядка 3,5 млн.

Самые удивительные.

Из специалистов, которые привезли свои сборные в Катар, порог в 3 млн евро больше никто не преодолел. Зато сразу 7 человек зарабатывают 2+ млн в год. Так, например, испанец Феликс Санчес, который работал с хозяевами турнира и установил с ними абсолютный антирекорд (проиграли все три матча на домашнем ЧМ), получает 2,4 млн евро в год. Это больше, чем у тренера сборной Португалии Фернанду Сантуша. Его зарплата не меняется со времен победного Евро-2016 и составляет 2,25 млн евро.

Удивляют и другие тренеры топ-сборных. Так, Луис Энрике, который с ноября 2019 г. управляет испанцами, получает 1,5 млн евро в год. Более того, по данным AS, на время пандемии он договаривался с федерацией о понижении зарплаты минимум на 25%.

В ценовой категории от 1,5 до 1 млн евро в целом очень внушительная группа специалистов. Среди них выделятся испанец Роберто Мартинес, который возглавляет сборную Бельгии с 2016 г. и неизменно получает 1,2 млн евро.

Меньше всех зарабатывает тренер из Туниса Джалал Кадери — 130 000 евро в год. Правда, и опыт работы со сборной у него совсем небольшой — команду он возглавил только в январе 2022 г. За это время Тунис провел четыре товарищеских матча, в которых обыграл Чили, Японию и Коморские острова с общим счетом 6:0, но совсем не справился с Бразилией (1:5). На чемпионате мира получилось выиграть у Франции (1:0), но, чтобы выйти из группы, этого оказалось мало.

Зато в плей-офф пробился другой специалист со скромными финансовыми запросами — Алиу Сиссе из Сенегала. Его зарплата — 310 000 евро в год (четыре года назад было еще меньше — 200 000 евро). При этом требования и к себе, и к команде очень жесткие. Есть даже целый кодекс поведения. Отдельными пунктами в нем прописан запрет на посещение ночных клубов и кальянных. Курить просто так тоже нельзя. И его методы работают, даже при очень скромных вложениях.