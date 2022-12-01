Сбор средств: сколько зарабатывают тренеры команд-участниц ЧМ-2022

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
18:00ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
18:00ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
22:00Не началсяЯпонияИспания
Группа E
тв
22:00Не началсяКоста-РикаГермания
Группа H
тв
2.12Не началсяГанаУругвай
Группа H
тв
2.12Не началсяЮжная КореяПортугалия
Группа G
тв
2.12Не началсяСербияШвейцария
Группа G
тв
2.12Не началсяКамерунБразилия
1/8 финала
тв
3.12Не началсяНидерландыСША
1/8 финала
3.12Не началсяАргентинаАвстралия
1/8 финала
4.12Не началсяФранцияПольша
1/8 финала
тв
4.12Не началсяАнглияСенегал
1/8 финала
5.12Не начался1EХорватия
1/8 финала
5.12Не начался1G2H
1/8 финала
6.12Не началсяМарокко2E
1/8 финала
6.12Не начался1H2G
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяП 49П 50
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
10.12Не началсяП 51П 52
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Испания
24
2
Япония
23
3
Коста-Рика
23
4
Германия
21
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
26
2
Швейцария
23
3
Камерун
21
4
Сербия
21
Группа H
1
Португалия
26
2
Гана
23
3
Южная Корея
21
4
Уругвай
21
20:27 (мск), источник: Ведомости.Спорт

Сбор средств: сколько зарабатывают тренеры команд-участниц ЧМ-2022

Тренеры сборных традиционно зарабатывают существенно меньше своих коллег из клубов. Так, по ходу чемпионата мира в Катаре стало известно, что Хосеп Гвардиола заключил новый контракт с «Манчестер Сити», по которому будет получать не менее 23 млн евро в год. Это, наверняка, серьезно огорчит футбольных чиновников из Бразилии. Они не раз предлагали ему контракт со сборной и 12 млн евро в год. Немыслимые деньги для тренера почти любой национальной команды. Для сравнения: нынешний наставник бразильцев — Тите — получает около 4 млн евро. Но решил уйти, независимо от итогов ЧМ-2022 (зарплата ни при чем).

Наверх

«Ведомости. Спорт» рассказывают, сколько зарабатывают другие тренеры, которые привезли свои сборные в Катар.

Самые высокооплачиваемые.

1. Ханс-Дитер Флик, 57 лет, Германия.

  • Команда: сборная Германии.
  • Действующий контракт: 2021−2024 гг.
  • Зарплата: порядка 6,5 млн евро в год.

Источник: AFP 2022

До 20 лет Флик не планировал всерьез связывать свою жизнь с футболом, хотя считался самым перспективным игроком в родном «Зандхаузене» (клуб играл в третьем по силе дивизионе) и даже привлекал внимание селекционеров чемпионского «Штутгарта». Если бы не настойчивость другого топ-клуба — «Баварии», он стал бы банковским служащим. В Мюнхене будущий тренер провел шесть лет и завоевал четыре чемпионских титула. Но к 25-ти годам потерял место в основном составе и перебрался в «Кельн», а еще через три года завершил игровую карьеру из-за травмы колена. К тому моменту он уже твердо решил, что будет получать тренерское образование.

Первым серьезным клубом в резюме Флика стал «Хоффенхайм», который буксовал в четвертом дивизионе Бундеслиги. Тренеру-дебютанту понадобился год, чтобы подняться на ступень выше. Правда, на этом прогресс остановился и через три года руководство «Хоффенхайма» отправило Ханса-Дитера в отставку. Безработным Флик оставался совсем недолго: сначала его пригласили помощником Лотара Маттеуса в австрийский «Зальцбург», а затем появился Йоахим Лев с предложением поработать с ним в сборной Германии. Бундестим тогда готовилась к Евро-2008. Флика назначили ответственным за стандарты на поле и атмосферу за его пределами.

После поражения в финале Евро-2008 один из основных защитников и будущий капитан сборной Филипп Лам вспоминал: «Мы были убиты. Но все изменил разговор в раздевалке — тогда ситуацию под контроль взял Ханси. Уже не помню, что он нам говорил, но нам стало легче. Когда мы появились в подтрибунном помещении, меня даже спрашивали журналисты, почему я такой спокойный. А все Флик, он умел найти правильный подход».

Во время загрузки произошла ошибка.

Работа со стандартами тоже дала результат. На ЧМ-2014 сборная Германии забила 18 голов, шесть из них — из стандартных положений. Правда, вскоре после возвращения с турнира Флик отдалился от команды — его назначили спортивным директором Немецкого футбольного союза. В 2019 г. Флик уже работал помощником Нико Ковача в «Баварии». Тогда команда разваливалась на глазах, Нико в итоге ушел в отставку, а Ханс продолжил тренировать самостоятельно. За два года под его руководством в Мюнхене отпраздновали две победы в Бундеслиге, победу в Кубке и Суперкубке Германии, а, кроме того, в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.

В Немецком футбольном союзе, естественно, не могли закрыть глаза на такие успехи специалиста, особенно при условии, что после Евро-2020 освобождалось место главного тренера сборной. Более того, там даже решились на существенное увеличение заработной платы. Так, Йоахим Лев, по условиям своего последнего контракта, получал порядка 3,8 млн евро. Флику, по информации портала Goal.com, который ссылается на Bild, платят немногим меньше 6,5 млн евро. Интересно, что, оставаясь в клубе, он мог зарабатывать до 10 млн евро в год, и это без учета бонусов.

К работе в сборной Флик приступил в сентябре 2021 г. Под его руководством команда не проиграла ни одного матча в отборе ЧМ-2022. А вот на самом турнире все складывается не так безоблачно. Прямо сейчас немцы занимают последнее место в группе Е, уступив Японии (1:2) в первом же матче и сыграв вничью (1:1) с Испанией. Шансы на плей-офф еще есть (последний соперник — Коста-Рика). Но даже в случае очередной неудачи Флик не сомневается, что сохранит пост как минимум до 2024 г. и будет выводить команду на поле на домашнем Евро.

2. Гарет Саутгейт, 52 года, Англия.

  • Команда: сборная Англии.
  • Действующий контракт: 2021−2024 гг.
  • Зарплата: 5,8 млн евро.

Источник: Reuters

У Гарета Саутгейта богатый бэкграунд в сборной Англии: два Евро и два чемпионата мира в качестве игрока. Но самым запоминающимся стал всего один эпизод из полуфинала Евро-96 на «Уэмбли». Тогда Англия и Германия не смогли выявить победителя ни в основное, ни в дополнительное время (на турнире впервые действовало правило «золотого гола»). Серия пенальти тоже складывалась напряженно — ни одного промаха после десяти ударов, а, значит, в борьбу должны были вступить запасные пенальтисты. Гарет вызвался бить первым из них, хотя весь его опыт до этого ограничивался одним пенальти за скромный «Кристал Пэлас». Незабитым. Исправить статистику за счет сборной тоже не получилось. Вратарь немцев Андреас Кепке уверенно отразил удар, а немецкий полузащитник Андреас Меллер не менее уверенно использовал свой шанс. Англия проиграла, Саутгейт стал главным национальным антигероем.

В 2020 г. Гарет выпустил книгу «Все возможно», в которой рассказал, как тот эпизод сказался на его мировоззрении: «Без сомнения, промах с пенальти в полуфинале Евро-96 был низшей точкой в моей карьере. Я чувствовал, что подвел всех — себя, своих товарищей по команде и нацию. Жуткое ощущение, но этот эпизод стал для меня важным опытом: я чувствовал, что худшее из того, что могло случиться, осталось позади».

Во время загрузки произошла ошибка.

Когда в 2016 г. Футбольная ассоциация Англии (FA) объявила, что Саутгейт станет новым главным тренером сборной, про этот эпизод не вспоминал только ленивый. Скромный тренерский опыт («Мидлсбро» и молодежка, которая не вышла из группы на Евро-2015) добавлял аргументов критикам. Но Гарет отлично держал удар. Под его руководством англичане без особых проблем отобрались на ЧМ-2018, где впервые за 28 лет дошли до полуфинала. И, к слову, впервые за очень долгое время справились с серией пенальти (обыграли Колумбию в ⅛ финала). В декабре 2018 г. FA признала Саутгейта тренером года.

Перед Евро-2020 в тренере уже никто не сомневался. Англичане в итоге добрались до финала, но снова не справились с серией пенальти, уступив чемпионский титул Италии. Всю ответственность тренер взял на себя: «За это отвечаю я. Мы побеждали как команда, а сегодня все вместе несем ответственность за то, что не смогли выиграть этот матч в основное время. Но что касается пенальти — это был только мой выбор».

Несмотря на такое признание, доверие к тренеру не пошатнулось. Более того, как раз после Евро Саутгейт заключил со сборной новый контракт. И если до этого он зарабатывал порядка 3 млн фунтов в год, то теперь его зарплата составляет 5 млн (порядка 5,8 млн евро по нынешнему курсу).

3. Дидье Дешам, 54 года, Франция

  • Команда: сборная Франции.
  • Действующий контракт: 2019−2022 гг.
  • Зарплата: около 4,4 млн евро.

Источник: Reuters

В 1998 г. Дидье Дешам был капитаном сборной Франции, которая впервые в своей истории выиграла чемпионат мира. Через 20 лет он помог команде повторить это достижение, уже будучи главным тренером.

Свой пост он занял вскоре после Евро-2012, на котором французы остановились в четвертьфинале. От предшественника — Лорана Блана — ему досталось очень непростое наследие. Сборную сотрясали бесконечные скандалы. Но Дешам проявил характер, а команда стала одной из самых дисциплинированных в мире. Правда, по версии L"Equipe, все работало аккурат до победы в Москве. После — появились проблемы с дисциплиной (есть версия, что не последнюю роль в этом сыграло возвращение нападающего «Реала» Карима Бензема), а авторитет Дешама среди игроков заметно снизился.

Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге у французов очень непросто складывался отбор на нынешний чемпионат мира. К сентябрю 2021 г. они, например, не могли одержать ни одной победы в пяти матчах подряд. Незадолго до поездки в Катар и в сборной и в федерации не утихали скандалы. Еще одна проблема — травмы топ-игроков. Во французских СМИ активно обсуждали — Дешам уже не раз пожалел о том, что задержался в сборной. Свой нынешний контракт он подписал в самом конце 2019 г. Он рассчитан до конца этого ЧМ-2022 и обходится в французской федерации в 4,4 млн евро. До чемпионства Дешам зарабатывал порядка 3,5 млн.

Самые удивительные.

Из специалистов, которые привезли свои сборные в Катар, порог в 3 млн евро больше никто не преодолел. Зато сразу 7 человек зарабатывают 2+ млн в год. Так, например, испанец Феликс Санчес, который работал с хозяевами турнира и установил с ними абсолютный антирекорд (проиграли все три матча на домашнем ЧМ), получает 2,4 млн евро в год. Это больше, чем у тренера сборной Португалии Фернанду Сантуша. Его зарплата не меняется со времен победного Евро-2016 и составляет 2,25 млн евро.

Удивляют и другие тренеры топ-сборных. Так, Луис Энрике, который с ноября 2019 г. управляет испанцами, получает 1,5 млн евро в год. Более того, по данным AS, на время пандемии он договаривался с федерацией о понижении зарплаты минимум на 25%.

В ценовой категории от 1,5 до 1 млн евро в целом очень внушительная группа специалистов. Среди них выделятся испанец Роберто Мартинес, который возглавляет сборную Бельгии с 2016 г. и неизменно получает 1,2 млн евро.

Меньше всех зарабатывает тренер из Туниса Джалал Кадери — 130 000 евро в год. Правда, и опыт работы со сборной у него совсем небольшой — команду он возглавил только в январе 2022 г. За это время Тунис провел четыре товарищеских матча, в которых обыграл Чили, Японию и Коморские острова с общим счетом 6:0, но совсем не справился с Бразилией (1:5). На чемпионате мира получилось выиграть у Франции (1:0), но, чтобы выйти из группы, этого оказалось мало.

Зато в плей-офф пробился другой специалист со скромными финансовыми запросами — Алиу Сиссе из Сенегала. Его зарплата — 310 000 евро в год (четыре года назад было еще меньше — 200 000 евро). При этом требования и к себе, и к команде очень жесткие. Есть даже целый кодекс поведения. Отдельными пунктами в нем прописан запрет на посещение ночных клубов и кальянных. Курить просто так тоже нельзя. И его методы работают, даже при очень скромных вложениях.

Марина Крылова

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Технологичные стадионы, новое метро и город в пустыне. На что Катар потратил $220 млрд
$83 000 за попытку сбежать: как живут спортсмены в Иране — одной из самых закрытых стран мира
Главные темы
Сбор средств: сколько зарабатывают тренеры команд-участниц ЧМ
Главные судейские «убийства» на чемпионатах мира по футболу
Марокко в плей-офф — впервые за 36 лет!
Время Бельгии ушло
Сборные Марокко и Хорватии вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу в Катаре
Полузащитник сборной Камеруна Ондуа выставил бутсы с флагом России на благотворительный аукцион
В Гане уже 12 лет считают форварда Уругвая Суареса дьяволом
В ФИФА объяснили увеличение компенсированного времени на чемпионате мира
Вратарь сборной Польши проспорил Месси 100 евро и отказался платить
Франция подаст протест в ФИФА из-за отмены гола в матче с Тунисом на ЧМ
Бельгия в шаге от провала, у Германии больше нет права на ошибку. Что решается сегодня на ЧМ
Вратарь сборной Польши проиграл Месси 100 евро и не собирается их отдавать
Месси ответил на обвинения в оскорблении Мексики на чемпионате мира
Вся история чемпионатов
История чемпионатов мира
1958
Швеция
1
Бразилия
Бразилия
2
Швеция
Швеция
3
Франция
Франция
1994
США
1
Бразилия
Бразилия
2
Италия
Италия
3
Швеция
Швеция
2006
Германия
1
Италия
Италия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
2010
ЮАР
1
Испания
Испания
2
Нидерланды
Нидерланды
3
Германия
Германия
Кадр дня
Футболисты сборной Мексики узнали, что не прошли в плей-офф
Игрока сборной Саудовской Аравии выписали из больницы после двух операций
Защитник сборной Англии улетел домой по личным причинам до конца ЧМ
Тренер сборной Аргентины Скалони раскритиковал расписание ЧМ-2022 после выхода в плей-офф
СМИ: сборная Бразилии по футболу сыграет с командой Камеруна резервным составом
Месси ужасно бьет пенальти — есть три версии, почему. На ЧМ-2022 Лео опять облажался
«Это провал». Главный тренер сборной Мексики Мартино объявил о своей отставке после вылета с ЧМ
Польша трусливо обороняла 0:2 с Аргентиной, чтобы выйти в плей-офф по правилу фэйр-плей. Что это такое?
Левандовски назвал «счастливой неудачей» выход в плей-офф ЧМ после поражения от Аргентины
Викторина
Правда или вымысел. Необычные факты о чемпионатах мира по футболу
Драма Мексики! Почти вышли в плей-офф, но вылетели и прервали невероятную серию
Месси — о матче Аргентины с Австралией в ⅛ ЧМ: это будет очень сложная игра
Месси не забил пенальти, но Аргентина первая. Поляки вползли в плей-офф с бездарной игрой
Сборная Аргентины обыграла команду Польши в матче чемпионата мира
Сборная Мексики не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира
Аргентина опередила Италию по числу футболистов, забивавших на чемпионате мира
Роналду не тренировался вместе со сборной Португалии накануне матча с Южной Кореей
Сборная Аргентины вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу в Катаре
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
18Развязка в группе F: Бельгия вылетает, Марокко на первом месте
22Развязка в группе C: Месси смог, поляков спасли саудовцы
19Развязка в группе D: Австралия в плей-офф, Дания — последняя
19Американцы не пустили Иран в плей-офф ЧМ
14Сенегал вырвал победу над Эквадором и вышел в плей-офф ЧМ
16Фантомный гол Роналду помог Португалии победить Уругвай
17Бразильцам хватило одного мяча, чтобы обыграть Швейцарию
14Град голов продолжается! Гана победила Корею
13Испания и Германия выдали увлекательную ничью
12Хорваты разгромили симпатичную сборную Канады
Чемпион мира по боксу Альварес извинился перед Месси за «неуместные замечания»
Голкипер сборной Польши Щенсны отбил пенальти во втором матче ЧМ-2022 подряд
Месси обошел Марадону и установил рекорд сборной Аргентины по количеству матчей на ЧМ
Дешам — о поражении Франции Тунису: «Мои решения помогут нам через четыре дня»
Сборная Дании стала одной из худших представительниц Европы в истории чемпионатов мира
Все стадионы
Стадионы
Ахмед бин Али (Эр-Райян)
Лусаил (Лусаил)
Стадион 974 (Доха)
Халифа (Доха)
Эдьюкейшн Сити (Эр-Райян)
Эль-Байт (Эль-Хаур)
Эль-Джануб (Эль-Вакра)
Эль-Тумама (Доха)
У Франции нет резерва: Тунис сенсационно победил, но не попал в плей-офф
Унылая Дания — главное разочарование ЧМ. Бывший помощник Хиддинка вытащил Австралию в плей-офф
Австралия обыграла Данию и впервые за 16 лет вышла в плей-офф ЧМ
Франция проиграла Тунису на чемпионате мира
Сборная Австралии вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу в Катаре
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь