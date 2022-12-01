Усэйн Болт выразил надежду на победу Аргентины в чемпионате мира по футболу

«Аргентина — моя команда. Я действительно болею за сборную Аргентины. Я знаю, что Франция, Бразилия и Аргентина являются лидерами за победу в турнире, но я надеюсь, что победителем будет Аргентина», — приводит слова Болта Eurosport.



В рамках ⅛ стадии турнира национальная команда Аргентины сыграет следующий матч со сборной Австралии, сенсационно занявшей вторую строчку в группе D, оставив за бортом плей-офф Данию и Тунис.



Встреча пройдёт 3 декабря в 22:00 по московскому времени на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане (Катар).