Роналду обратился к болельщикам накануне игры сборной Португалии с Южной Кореей на ЧМ-2022

«Плей-офф гарантирован, но мы хотим занять первое место. Для этой команды и для наших целей не существует пределов. Давайте сделаем больше! Вперёд, Португалия!», — написал Роналду в одной из своих соцсетей.



Встреча между Португалией и Южной Кореей состоится завтра, 2 декабря, в Эр-Райяне на стадионе «Эдьюкейшн Сити». Стартовый свисток — в 18:00 по московскому времени.