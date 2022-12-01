Далич: Ожидал борьбы от Бельгии, они же не могут плохо сыграть трижды

«Я ожидал борьбы, Бельгия же не может сыграть плохо трижды. Хорватия была великолепна, мы отлично провели первый тайм. У нас был чистый пенальти, ВАР снова против нас, линии рисуются как угодно. Но нас это не поколебало, мы ожидали, что у Бельгии будут моменты. Нам повезло», — приводит слова Далича Dalmatinskiportal.hr.