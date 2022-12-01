Нойер стал рекордсменом по числу игр на чемпионатах мира среди вратарей

Нойер вышел в стартовом составе сборной Германии на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре против команды Японии. Для 36-летнего немца игра с японцами стала 19-й на чемпионатах мира.

По количеству матчей на мировых первенствах Нойер обошел бразильца Клаудио Таффарела и своего соотечественника Зеппа Майера, у которых по 18 игр.

Нойер вызывается в сборную Германии с 2009 года. Помимо турнира в Катаре, вратарь защищал ворота немцев на чемпионатах мира 2010, 2014 и 2018 годов. Вместе с национальной командой Нойер стал триумфатором чемпионата мира — 2014 в Бразилии.