Чемпионат мира по увольнениям. За два дня из сборных ушли уже три тренера!

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
18:00ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
18:00ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
22:002-й таймЯпония1Испания1
Группа E
тв
22:002-й таймКоста-Рика0Германия1
Группа H
тв
2.12Не началсяГанаУругвай
Группа H
тв
2.12Не началсяЮжная КореяПортугалия
Группа G
тв
2.12Не началсяСербияШвейцария
Группа G
тв
2.12Не началсяКамерунБразилия
1/8 финала
тв
3.12Не началсяНидерландыСША
1/8 финала
3.12Не началсяАргентинаАвстралия
1/8 финала
4.12Не началсяФранцияПольша
1/8 финала
тв
4.12Не началсяАнглияСенегал
1/8 финала
5.12Не начался1EХорватия
1/8 финала
5.12Не начался1G2H
1/8 финала
6.12Не началсяМарокко2E
1/8 финала
6.12Не начался1H2G
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяП 49П 50
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
10.12Не началсяП 51П 52
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Испания
24
2
Япония
23
3
Коста-Рика
23
4
Германия
21
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
26
2
Швейцария
23
3
Камерун
21
4
Сербия
21
Группа H
1
Португалия
26
2
Гана
23
3
Южная Корея
21
4
Уругвай
21
22:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Чемпионат мира по увольнениям. За два дня из сборных ушли уже три тренера!

Сегодня из Бельгии ушёл Роберто Мартинес. Кто ещё пополнит этот список?

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На чемпионате мира в Катаре ещё не закончился групповой этап, а уже случилось три тренерских отставки. Первым свой пост покинул главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш. Он сделал своё заявление в среду. В этот же день Херардо Мартино ушёл из Мексики, а сегодня после непопадания в плей-офф Роберто Мартинес попрощался со сборной Бельгии. Много ли это? К примеру, через две недели после чемпионата мира в России 11 команд остались без главных тренеров.

Первая отставка — Карлуш Кейруш (сборная Ирана)

Источник: Reuters

Под руководством португальца сборная Ирана заняла третье место в группе B. Иран начал турнир с поражения Англии (2:6), затем одержал сенсационную победу над Уэльсом (2:0), забив два гола в добавленное время ко второму тайму, а в третьем матче уступил США (0:1). Таким образом, из-за последнего проигрыша команда Карлуша Кейруша не попала в плей-офф.

«Парни и дорогие друзья, нет ничего постыдного в том, чтобы не достигнуть своей мечты, пока вы боретесь за неё и делаете всё возможное. Я горжусь вами, вы снова были великолепны на поле и за его пределами. Для меня было честью и привилегией быть частью этой футбольной семьи. Я считаю, что вы заслуживаете уважения. Желаю вам счастья, успехов и здоровья. Спасибо», — написал Кейруш на своей странице в социальных сетях.

69-летний португалец возглавлял сборную Ирана с 7 сентября. Перед ЧМ-2022 его команда провела четыре товарищеских матча, дважды победила и по разу сыграла вничью и проиграла. Это был второй приход Карлуша Кейруша в сборную Ирана. Он возглавлял национальную команду с апреля 2011-го по февраль 2019 года и в этот период стал бронзовым призёром Кубка Азии — 2019.

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Вторая отставка — Херардо Мартино (сборная Мексики)

Источник: Reuters

От Мексики болельщики по традиции ждали выхода в плей-офф чемпионата мира, но команда финишировала третьей. Впервые за 32 года мексиканцы не попали в ⅛ финала! Сборная начала чемпионат мира с нулевой ничьей с Польшей, затем проиграла Аргентине (0:2), но не забила три гола Саудовской Аравии (2:1) и не вышла в плей-офф. Таким образом, из-за разницы мячей Польша оказалась выше.

«Мой контракт закончился, как только судья дал финальный свисток», — заявил Мартино после матча с Саудовской Аравией. Херардо возглавлял сборную Мексики с января 2019-го по декабрь 2022 года. За это время Мексика сыграла 66 матчей (42 победы, 12 ничьих и поражений), стала победителем Золотого кубка КОНКАКАФ — 2019, серебряным призёром Золотого кубка КОНКАКАФ — 2021 и серебряным призёром Лиги наций КОНКАКАФ — 2019/2020.

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Третья отставка — Роберто Мартинес (сборная Бельгии)

Источник: AP 2022

Бельгия опозорилась на этом чемпионате мира. Одна из самых многообещающих сборных второго десятилетия XXI века заняла третье место в группе. Бельгия набрала четыре очка в группе: обыграла Канаду (1:0) и потеряла очки с Марокко (0:2) и Хорватией (0:0). Впервые с 2010 года бельгийцы остались без плей-офф.

Роберто Мартинес возглавлял сборную Бельгии с 2016-го. С ним команда выиграла бронзовые медали ЧМ-2018 и вылетела в четвертьфинале на Евро-2020. Сборная Бельгии под руководством Мартинеса провела 79 матчей и одержала 56 побед.

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История чемпионатов мира
1950
Бразилия
1
Уругвай
Уругвай
2
Бразилия
Бразилия
3
Швеция
Швеция
1974
ФРГ
1
ФРГ
ФРГ
2
Нидерланды
Нидерланды
3
Польша
Польша
1990
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Аргентина
Аргентина
3
Италия
Италия
2010
ЮАР
1
Испания
Испания
2
Нидерланды
Нидерланды
3
Германия
Германия
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Халифа (Доха)
Эдьюкейшн Сити (Эр-Райян)
Эль-Байт (Эль-Хаур)
Эль-Джануб (Эль-Вакра)
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