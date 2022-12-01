Чемпионат мира по увольнениям. За два дня из сборных ушли уже три тренера!
Сегодня из Бельгии ушёл Роберто Мартинес. Кто ещё пополнит этот список?
Сегодня из Бельгии ушёл Роберто Мартинес. Кто ещё пополнит этот список?
На чемпионате мира в Катаре ещё не закончился групповой этап, а уже случилось три тренерских отставки. Первым свой пост покинул главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш. Он сделал своё заявление в среду. В этот же день Херардо Мартино ушёл из Мексики, а сегодня после непопадания в плей-офф Роберто Мартинес попрощался со сборной Бельгии. Много ли это? К примеру, через две недели после чемпионата мира в России 11 команд остались без главных тренеров.
Под руководством португальца сборная Ирана заняла третье место в группе B. Иран начал турнир с поражения Англии (2:6), затем одержал сенсационную победу над Уэльсом (2:0), забив два гола в добавленное время ко второму тайму, а в третьем матче уступил США (0:1). Таким образом, из-за последнего проигрыша команда Карлуша Кейруша не попала в плей-офф.
«Парни и дорогие друзья, нет ничего постыдного в том, чтобы не достигнуть своей мечты, пока вы боретесь за неё и делаете всё возможное. Я горжусь вами, вы снова были великолепны на поле и за его пределами. Для меня было честью и привилегией быть частью этой футбольной семьи. Я считаю, что вы заслуживаете уважения. Желаю вам счастья, успехов и здоровья. Спасибо», — написал Кейруш на своей странице в социальных сетях.
69-летний португалец возглавлял сборную Ирана с 7 сентября. Перед ЧМ-2022 его команда провела четыре товарищеских матча, дважды победила и по разу сыграла вничью и проиграла. Это был второй приход Карлуша Кейруша в сборную Ирана. Он возглавлял национальную команду с апреля 2011-го по февраль 2019 года и в этот период стал бронзовым призёром Кубка Азии — 2019.
От Мексики болельщики по традиции ждали выхода в плей-офф чемпионата мира, но команда финишировала третьей. Впервые за 32 года мексиканцы не попали в ⅛ финала! Сборная начала чемпионат мира с нулевой ничьей с Польшей, затем проиграла Аргентине (0:2), но не забила три гола Саудовской Аравии (2:1) и не вышла в плей-офф. Таким образом, из-за разницы мячей Польша оказалась выше.
«Мой контракт закончился, как только судья дал финальный свисток», — заявил Мартино после матча с Саудовской Аравией. Херардо возглавлял сборную Мексики с января 2019-го по декабрь 2022 года. За это время Мексика сыграла 66 матчей (42 победы, 12 ничьих и поражений), стала победителем Золотого кубка КОНКАКАФ — 2019, серебряным призёром Золотого кубка КОНКАКАФ — 2021 и серебряным призёром Лиги наций КОНКАКАФ — 2019/2020.
Бельгия опозорилась на этом чемпионате мира. Одна из самых многообещающих сборных второго десятилетия XXI века заняла третье место в группе. Бельгия набрала четыре очка в группе: обыграла Канаду (1:0) и потеряла очки с Марокко (0:2) и Хорватией (0:0). Впервые с 2010 года бельгийцы остались без плей-офф.
Роберто Мартинес возглавлял сборную Бельгии с 2016-го. С ним команда выиграла бронзовые медали ЧМ-2018 и вылетела в четвертьфинале на Евро-2020. Сборная Бельгии под руководством Мартинеса провела 79 матчей и одержала 56 побед.