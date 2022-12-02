Тренер сборной Камеруна: Мы верим, что можем победить Бразилию
Главный тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг поделился ожиданиями от матча с Бразилией в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.
Главный тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг поделился ожиданиями от матча с Бразилией в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.
«Мы верим, что можем победить Бразилию. Мы приехали на чемпионат мира не только ради участия. Нам еще есть что показать на этом турнире, хоть мы и знаем, что Бразилия — отличная команда», — приводит слова Сонга Istoe.
Бразилия уже гарантировала себе выход в плей-офф чемпионата мира. Камерун располагается на 3-й строчке группы G и, чтобы иметь шансы на выход в ⅛ финала, должен обязательно побеждать бразильцев.
Матч Камерун — Бразилия состоится завтра, 2 декабря, и начнется в 22:00 мск.