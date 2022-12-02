Сборная Германии второй раз подряд не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира по футболу

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В составе победителей забитыми мячами отметились Серж Гнабри (10-я минута), Кай Хаверц (73, 85) и Никлас Фюллькруг (90+1). У проигравших отличились Ельцин Техеда (58) и Хуан Варгас (70).

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер провел 19-й матч на чемпионатах мира и стал рекордсменом по этому показателю среди вратарей. Немец обошел чемпиона мира 1974 года в составе сборной ФРГ Зеппа Майера и победителя мирового первенства 1994 года бразильца Клаудио Таффарела, на счету которых по 18 проведенных встреч на чемпионатах мира. Всего Нойер выступал на четырех мировых первенствах (2010, 2014, 2018, 2022). В 2014 году вратарь стал чемпионом мира.

В другом матче дня сборная Японии со счетом 2:1 одержала волевую победу над командой Испании. Победителем группы E с 6 очками стали японцы, далее расположились испанцы (4), немцы (4) и костариканцы (3). В ⅛ финала сборная Японии сыграет с серебряным призером чемпионата мира в России командой Хорватии, сборная Испании встретится с командой Марокко, ставшей победителем группы F. Встречи пройдут 5 и 6 декабря соответственно.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=7ac250fb020fce4a&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239056" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сборная Германии не смогла выйти в плей-офф на втором чемпионате мира подряд. В 2018 году немцы заняли последнее место в квартете с командами Швеции, Мексики и Южной Кореи. Сборная Германии второй раз в своей истории не сумела преодолеть групповую стадию турнира. Немецкая команда является четырехкратным чемпионом мира (1954, 1974, 1990, 2014), по этому показателю она уступает только команде Бразилии (5).