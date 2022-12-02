Германия не вышла из группы на чемпионате мира второй раз подряд
ДОХА, 1 дек — РИА Новости. Футболисты сборной Германии победили команду Коста-Рики в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира, но не вышли в плей-офф турнира в Катаре.
ДОХА, 1 дек — РИА Новости. Футболисты сборной Германии победили команду Коста-Рики в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира, но не вышли в плей-офф турнира в Катаре.
Встреча группы E, прошедшая в четверг на стадионе «Эль-Байт», завершилась со счетом 4:2. У немцев мячи забили Серж Гнабри (10-я минута), Кай Хаверц (73, 85) и Никлас Фюллькруг (90+1). У костариканцев отличились Ельцин Техеда (58), забивший свой первый гол за национальную команду в карьере, и Хуан Варгас (70).
Впервые в истории чемпионатов мира матч обслуживала в поле полностью женская бригада арбитров во главе с француженкой Стефани Фраппар.
Немецкая команда набрала в трех матчах 4 очка и заняла третье место в таблице группы, уступив вторую строчку испанцам из-за худшей разницы мячей. Четырехкратные чемпионы мира второй раз подряд вылетели с мирового первенства после группового этапа. Сборная Коста-Рики (3 очка) заняла четвертое место и также завершила борьбу на турнире в Катаре. Выиграла группу сборная Японии (6 очков).