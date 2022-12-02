Германия не вышла из группы на чемпионате мира второй раз подряд

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Встреча группы E, прошедшая в четверг на стадионе «Эль-Байт», завершилась со счетом 4:2. У немцев мячи забили Серж Гнабри (10-я минута), Кай Хаверц (73, 85) и Никлас Фюллькруг (90+1). У костариканцев отличились Ельцин Техеда (58), забивший свой первый гол за национальную команду в карьере, и Хуан Варгас (70).

Впервые в истории чемпионатов мира матч обслуживала в поле полностью женская бригада арбитров во главе с француженкой Стефани Фраппар.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=e9e1ee98daa3a3bb&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239021" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.