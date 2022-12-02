Сборная Германии не вышла из группы на втором ЧМ подряд. В 2014-м немцы выиграли турнир
Сборная Германии не вышла из группы на втором чемпионате мира подряд.
Сборная Германии не вышла из группы на втором чемпионате мира подряд.
Немцы в последнем туре группового этапа обыграли Коста-Рику (4:2), но из-за поражения Испании от Японии (1:2) финишировали на 3-м месте.
Японцы выиграли группу E, набрав 6 очков, а Испания с 4 очками пробилась в плей-офф со 2-го места. Германия также набрала 4 балла, но уступила испанцам по дополнительным показателям. Коста-Рика заняла последнее место с 3 очками.
На ЧМ-2018 Германии тоже не удалось выйти из группы. Тогда играли в группе с Южной Кореей, Швецией и Мексикой. Примечательно, что в 2014 году немцы выиграли турнир, а три раза до этого — на ЧМ-2010, ЧМ-2006 и ЧМ-2002 — финишировали в топ-3.