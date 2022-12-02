Германия могла утонуть вместе с испанцами, но пошла ко дну в одиночестве. «Немецкая машина» давно разрушена

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С последних успешных турниров сборной Германии прошло достаточно времени, а все равно непривычно видеть немцев, решающих свою судьбу в заключительном туре группового раунда. На ЧМ-2018 такой подход завершился унизительным проигрышем Корее и пролетом мимо плей-офф. На Евро-2020 было проще в силу регламента, но и там все обернулось нервотрепкой со спасительным голом в ворота венгров на 84-й минуте. Так что на турнире в Катаре сценарий получился уже привычным: вновь третий тур — и вновь туман.

Все-таки Германия зависела не только от себя, но и от результата параллельного матча. И даже при вере в Испанию немцам желательно было выигрывать с комфортным преимуществом. Ради этого Ханси Флик даже вернул Киммиха на его исконную позицию на правом фланге обороны, что позволило уместить на поле максимальное количество созидателей.

И вполне ожидаемо Кейлор Навас попал под обстрел с первых минут. Пару раз выручил, но после подачи Раума был поставлен в тупик ударом Гнабри, который сразу схватил мяч и понес его к центральному кругу. Судя по настрою, немцы просчитали все варианты, включая победу Японии над испанцами. А такой сценарий требовал повторить результат «Красной фурии», которая разнесла Коста-Рику со счетом 7:0.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=e9e1ee98daa3a3bb&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239021" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Только по итогам первого тайма на повторение такого результата не было и намеков. Да, Германия почти безраздельно владела мячом и территорией. Да, она создавала моменты, которые не удавалось реализовать. И даже могла сетовать на невезение — в частности, Мусиала, у которого после эффектного прохода в момент удара мяч просто «свалился» с ноги. Однако вопросов было гораздо больше.

То ли нынешняя сборная не способна включать режим «немецкой машины». То ли ее расслабили новости о столь же быстром голе Испании. Последнее, впрочем, сомнительно. Но факт остается фактом: позволив сопернику нанести за тайм один удар, Германия едва не лишилась минимального преимущества. Причем Раум и в большей степени Рюдигер устроили пожар около собственной штрафной каким-то удивительно нелепым образом.

Хорошо, Нойер к этому оказался готов и одной рукой потащил из-под перекладины выстрел Кэмпбелла. В общем, сыграл так, как и положено человеку, который проводил рекордный для вратарей 19-й матч на мировых чемпионатах и оставил позади великого соотечественника Зеппа Майера и бразильца Клаудио Таффарела.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=4d706a35b123e396&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239054" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Не просто так Флик предпочел в перерыве вернуть Киммиха в опорную зону, а вместо Горецки вышел правый защитник Клостерманн, который здорово отыграл концовку матча с Испанией. Однако эти решения были, словно мертвому припарка, потому что Япония в параллельной игре за три минуты забила дважды. Германия рухнула на третье место, и то, что она забьет на заказ шесть мячей, можно было бы допустить, только если бы на трибунах оказался немецкий Старик Хоттабыч.

При 1:0 немцам оставалось доигрывать матч, надеясь на испанцев. А у тех уровень мотивации поднял такой популярный на ЧМ-2018 в России и никогда прежде не забивавший за сборную Техеда по имени Ельцин. Он сравнял счет, после чего самый безумный вечер на этом чемпионате продолжился ошибкой казавшегося железным Нойера. Коста-Рика словно скопировала японский сценарий, и в режиме онлайн Германия шла ко дну, утягивая вместе с собой Испанию.

Спастись при таких раскладах мог только один фаворит, и — на счастье «Красной фурии» — немецкий характер никуда не делся. После трех попаданий в штангу невероятного Наваса дважды пробил Хаверц, а потом — Фюллькруг. Но даже десять добавленных минут уже ничего изменить не могли. Немцам, бесспорно, обидно, только закопали себя они самостоятельно. Термин «немецкая машина» давно неактуален, поколение невероятных талантов еще не обросло мясом, а Флик так и не стал волшебником времен «Баварии».