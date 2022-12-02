Япония — шок в квадрате: обыграла еще и Испанию. А вдвоем они отцепили Германию
Громадная сенсация на чемпионате мира.
Громадная сенсация на чемпионате мира.
Перед финальным матчем группы Испания чувствовала себя комфортно. Из относительно реальных раскладов ее не устраивал лишь один — победы Японии и Коста-Рики. Хотя как можно было назвать даже такой расклад реальным до начала матчей? В общем, в отличие от Германии, другой фаворит квартета спокойно готовился к заключительной игре первого этапа.
Испанцы вообще находились в таком приятном положении, что при желании могли бы распорядиться судьбой одного из конкурентов (Германии), а заодно выбрать себе оппонента по ⅛ финала. Но едва ли Испания раздумывала над таким нечистым сценарием.
Энрике слегка удивил выбором стартового состава, но его нельзя было назвать дублирующим, как у Франции в игре с Тунисом. Скорее главный тренер Испании пытался освежить команду после изнурительной встречи с Германией, попутно предоставив время запасным. В основе вышли Мората, Пау Торрес, Аспиликуэта — какие же это резервисты? Разве что Бальде с Уильямсом привыкли находиться на скамейке запасных.
Япония тоже приготовила сюрприз. После победы над Германией она уступила Коста-Рике и надеялась совершить еще одну сенсацию. Для этого главный тренер азиатской команды Хадзимэ Мориясу решил впервые за два года отказаться от схемы с двумя центральными защитниками и перейти на тройку. Японцы вообще не претендовали на мяч и подобным выбором тактики расписывались в том, что их устраивает ничья 0:0 (хотя это не так).
Прессинга большую часть первого тайма тоже не было. Хотя начали японцы активно и высоко давили испанцев. Один раз азиаты даже заставили ошибиться Унаи Симона, но это была разовая акция — в основном японцы сидели низко. Достаточно сказать, что к перерыву владение мячом испанцев достигло гигантских 83 процентов.
Испания, правда, тоже не впечатляла. Но их действия хотя бы оправдывал быстрый гол — на 11-й минуте Мората перепрыгнул всю оборону японцев и забил в третьем матче подряд. После этого испанцы играли слишком медленно, будто опасаясь фантастического сценария и внезапного преображения японцев, которое все видели в стартовом туре.
Но о каком преображении могла идти речь? Азиаты выглядели безобидно. Казалось, Испания продолжит мерно перекатывать мяч и, может быть, забьет один-два мяча. Но так же думала и Германия в перерыве встречи первого тура.
Япония действительно преобразилась. Даже больше — восстала. Азиаты усыпили гранда и с первых минут второго тайма включили мощнейший прессинг, к которому Испания банально была не готова. Потеря у своих ворот — и Доан сравнивает счет. Дежавю: именно этот форвард забил первый гол в ворота Германии.
Как вы помните, тогда Япония во второй раз отличилась сразу же. Здесь произошло то же самое, только еще драматичнее: Танака начал отмечать сенсационный гол, но тут же повисла пауза — судьи высматривали, вышел ли во время атаки мяч за лицевую линию. Оказалось, вышел, но примерно на 95 процентов. А надо на сто. Шок — 2:1.
Конечно, никто не ожидал, что Япония второй раз подряд сможет перебороть топ-сборную, тем более после поражения от Коста-Рики. Все выглядело так, будто стартовая игра была обычной яркой вспышкой маленькой команды, какая была у Саудовской Аравии с Аргентиной. Но нет — Япония действительно сделала это второй раз.
Однако само поражение — это еще ерунда для Испании. Мы уже упоминали, что она могла вылететь только при невероятном сценарии — победах Японии и Коста-Рики. И в середине второго тайма в параллельной встрече случилось невозможное — Германия стала проигрывать и в онлайн-таблице вместе с Испанией грохнулась за черту плей-офф. Сюрреализм.
Энрике, конечно, соответствующе отреагировал на изменения в счете — в бой пошла основа, а уже к 68-й минуте он израсходовал все замены. И Испания действительно прибавила… Но не очень сильно. Понятно, что на скамейке все следили за параллельной встречей и знали: Германия все-таки побеждает, а значит, Испания выходит в плей-офф. Причем не на кусачую Хорватию, с которой она 120 минут бодалась на Евро-2020, а на Марокко — уж точно не мирового гранда.
Примерно с 80-й минуты Испания встала и, как кажется, оберегала поражение. Позорное на бумаге, но все-таки выводящее в ⅛ финала, а заодно отстегивающее прямого конкурента — Германию.
Так все и произошло. Япония сверхсенсационно вышла дальше с первого места и сыграет с Хорватией, а Испания попадает на Марокко. Германия — снова мимо.
Гоша Чернов