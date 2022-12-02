Япония — шок в квадрате: обыграла еще и Испанию. А вдвоем они отцепили Германию

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Ротация Энрике

Перед финальным матчем группы Испания чувствовала себя комфортно. Из относительно реальных раскладов ее не устраивал лишь один — победы Японии и Коста-Рики. Хотя как можно было назвать даже такой расклад реальным до начала матчей? В общем, в отличие от Германии, другой фаворит квартета спокойно готовился к заключительной игре первого этапа.

Испанцы вообще находились в таком приятном положении, что при желании могли бы распорядиться судьбой одного из конкурентов (Германии), а заодно выбрать себе оппонента по ⅛ финала. Но едва ли Испания раздумывала над таким нечистым сценарием.

Энрике слегка удивил выбором стартового состава, но его нельзя было назвать дублирующим, как у Франции в игре с Тунисом. Скорее главный тренер Испании пытался освежить команду после изнурительной встречи с Германией, попутно предоставив время запасным. В основе вышли Мората, Пау Торрес, Аспиликуэта — какие же это резервисты? Разве что Бальде с Уильямсом привыкли находиться на скамейке запасных.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=6b357c87ae448936&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239048" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Азиаты в обороне

Япония тоже приготовила сюрприз. После победы над Германией она уступила Коста-Рике и надеялась совершить еще одну сенсацию. Для этого главный тренер азиатской команды Хадзимэ Мориясу решил впервые за два года отказаться от схемы с двумя центральными защитниками и перейти на тройку. Японцы вообще не претендовали на мяч и подобным выбором тактики расписывались в том, что их устраивает ничья 0:0 (хотя это не так).

Прессинга большую часть первого тайма тоже не было. Хотя начали японцы активно и высоко давили испанцев. Один раз азиаты даже заставили ошибиться Унаи Симона, но это была разовая акция — в основном японцы сидели низко. Достаточно сказать, что к перерыву владение мячом испанцев достигло гигантских 83 процентов.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=c3406e8610b98a1e&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239026" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Новый переворот

Испания, правда, тоже не впечатляла. Но их действия хотя бы оправдывал быстрый гол — на 11-й минуте Мората перепрыгнул всю оборону японцев и забил в третьем матче подряд. После этого испанцы играли слишком медленно, будто опасаясь фантастического сценария и внезапного преображения японцев, которое все видели в стартовом туре.

Но о каком преображении могла идти речь? Азиаты выглядели безобидно. Казалось, Испания продолжит мерно перекатывать мяч и, может быть, забьет один-два мяча. Но так же думала и Германия в перерыве встречи первого тура.

Япония действительно преобразилась. Даже больше — восстала. Азиаты усыпили гранда и с первых минут второго тайма включили мощнейший прессинг, к которому Испания банально была не готова. Потеря у своих ворот — и Доан сравнивает счет. Дежавю: именно этот форвард забил первый гол в ворота Германии.

Как вы помните, тогда Япония во второй раз отличилась сразу же. Здесь произошло то же самое, только еще драматичнее: Танака начал отмечать сенсационный гол, но тут же повисла пауза — судьи высматривали, вышел ли во время атаки мяч за лицевую линию. Оказалось, вышел, но примерно на 95 процентов. А надо на сто. Шок — 2:1.

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Оберегающие поражение

Конечно, никто не ожидал, что Япония второй раз подряд сможет перебороть топ-сборную, тем более после поражения от Коста-Рики. Все выглядело так, будто стартовая игра была обычной яркой вспышкой маленькой команды, какая была у Саудовской Аравии с Аргентиной. Но нет — Япония действительно сделала это второй раз.

Однако само поражение — это еще ерунда для Испании. Мы уже упоминали, что она могла вылететь только при невероятном сценарии — победах Японии и Коста-Рики. И в середине второго тайма в параллельной встрече случилось невозможное — Германия стала проигрывать и в онлайн-таблице вместе с Испанией грохнулась за черту плей-офф. Сюрреализм.

Энрике, конечно, соответствующе отреагировал на изменения в счете — в бой пошла основа, а уже к 68-й минуте он израсходовал все замены. И Испания действительно прибавила… Но не очень сильно. Понятно, что на скамейке все следили за параллельной встречей и знали: Германия все-таки побеждает, а значит, Испания выходит в плей-офф. Причем не на кусачую Хорватию, с которой она 120 минут бодалась на Евро-2020, а на Марокко — уж точно не мирового гранда.

Примерно с 80-й минуты Испания встала и, как кажется, оберегала поражение. Позорное на бумаге, но все-таки выводящее в ⅛ финала, а заодно отстегивающее прямого конкурента — Германию.

Так все и произошло. Япония сверхсенсационно вышла дальше с первого места и сыграет с Хорватией, а Испания попадает на Марокко. Германия — снова мимо.