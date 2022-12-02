Мюллер: Если это была моя последняя игра за сборную Германии, знайте, что я всегда играл с любовью
Полузащитник сборной Германии Томас Мюллер дал комментарий после невыхода немецкой команды в плей-офф чемпионата мира в Катаре.
Полузащитник сборной Германии Томас Мюллер дал комментарий после невыхода немецкой команды в плей-офф чемпионата мира в Катаре.
В заключительном туре группового этапа ЧМ-2022 Германия обыграла Коста-Рику (4:2), но заняла третье место в группе, уступив Испании по разнице забитых и пропущенных мячей.
«Если это была моя последняя игра за сборную Германии, знайте, что я всегда играл с любовью. У нас было много замечательных моментов вместе. Спасибо за все», — заявил Мюллер после игры.
33-летний Мюллер сыграл за национальную команду 121 матч, в которых забил 44 мяча, став чемпионом мира в 2014 году.