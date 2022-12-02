Мюллер: Если это была моя последняя игра за сборную Германии, знайте, что я всегда играл с любовью

В заключительном туре группового этапа ЧМ-2022 Германия обыграла Коста-Рику (4:2), но заняла третье место в группе, уступив Испании по разнице забитых и пропущенных мячей.

«Если это была моя последняя игра за сборную Германии, знайте, что я всегда играл с любовью. У нас было много замечательных моментов вместе. Спасибо за все», — заявил Мюллер после игры.