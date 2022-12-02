Гол, который решил судьбу Японии и Германии. Почему его засчитали?

«Фото, которое завирусилось в интернете, не отражает сути. В трансляции был кадр с камеры, которая находится на линии ворот, и именно он позволил видеоарбитрам гол засчитать, несмотря на решение ассистента: он после долгих сомнений сообщил о выходе мяча за линию. Правила игры в футбол немного отличаются от правил тенниса или волейбола: тут важно не касание линии, а проекция мяча. Если проекцией мяч не выходит полностью за линию, значит, он в игре. В Правиле 10 даже есть похожая графика.



Также в пользу арбитра говорят и многочисленные судейские эксперименты. Даже когда просвет между линией и мячом около 5−7 сантиметров, то, скорее всего, его проекция цепляет линию. Судьи об этом прекрасно знают. Что касается графики, то Goal-line technology распространяется только на часть линии ворот, которая ограничивается стойками ворот. Для таких моментов на ЧМ поставлены камеры на линии ворот, которые помогли принять верное решение».