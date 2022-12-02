Флик высказался об уровне сборной Германии после вылета с чемпионата мира

«Очень разочарованы. У нас было 16 моментов в матче с Коста-Рикой. К сожалению, мы не смогли добиться хорошего результата в первом тайме, хотя должны были забить три-четыре гола. Это повлияло бы на игру, однако мы этого не сделали. Я был очень зол и сказал об этом команде. Да, в итоге выполнили свой долг, победили, но могли выступить лучше.



Причины вылета и комментарий о поражении Испании? Я никогда не смотрю на другие команды. Нашему вылету способствовала сумма наших игр на чемпионате мира. И это лишь наша вина. Смотрим только на себя. Я убеждён, что у нас было достаточно шансов забить, в той же концовке игры с Испанией. С Коста-Рикой мы сделали соперника сильным благодаря собственным невнимательности и ошибкам.



Уровень сборной? У нас есть футболисты, которые играют за топ-клубы. Но для будущего немецкого футбола также важно, чтобы в тренировочном процессе был немного другой подход. Мы годами говорим о “девятках”, нападающих, которые нам нужны. О других позициях, о крайних защитниках. О многом. Что всегда отличало немецкий футбол? То, что мы всегда умели защищаться. Всё это — важные элементы, которые нам нужны уже на молодёжном уровне. Важны основы. Испания сегодня хоть и проиграла, но это команда, у которой есть всё, — они тактически хорошо обучены, у них отличное образование, они здорово обращаются с мячом. В следующие 10 лет чрезвычайно важно, чтобы мы предприняли правильные шаги», — приводит слова Флика Kicker.