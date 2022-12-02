Киммих: худший день в карьере. Как пришёл в сборную, мы постоянно вылетаем

«Боюсь, наш вылет будет ассоциироваться с моим именем. Я пришёл в сборную в 2016 году. И тогда, и до этого Германия много лет подряд на больших турнирах была как минимум в полуфинале. А теперь мы дважды подряд вылетели на чемпионате мира уже на групповой стадии. В прошлом году выбыли на Евро в ⅛ финала. Это совсем не то, чего хотелось бы. Это худший день в моей карьере. Мои игра и результаты — это тоже несостоятельность. Опасаюсь, что после такого могу провалиться в психологическую яму», — приводит слова Киммиха после матча с Коста-Рикой Kicker.