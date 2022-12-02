Хаверц — о вылете с ЧМ: с таким качеством игроков мы не можем проигрывать Японии

«Мы не ожидали такого результата от испанцев, но нам нужно хорошенько присмотреться к себе. У нас было достаточно шансов победить Японию и Испанию. Коста-Рика дала нам шанс выйти из группы, но мы им не воспользовались. Мы перевернули игру, что, безусловно, было хорошо. С таким качеством игроков мы не можем проигрывать Японии, так что мы заслужили вернуться домой», — приводит слова Хаверца официальный сайт Немецкого футбольного союза.