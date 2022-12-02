Премьер Японии назвал исторической победу над сборной Испанией в Катаре

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Футболисты сборной Японии обыграли команду Испании в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

«Я тоже начал смотреть с раннего утра, и от всего сердца рад этой исторической победе. Я лично позвонил тренеру сборной Мориясу, выразил ему свою радость и поблагодарил за то, что (сборная) дала японскому народу смелость и бодрость. Надеюсь, что и тренер, и вся команда продолжат прилагать усилия на следующих матчах», — приводит слова Кисиды на брифинге в канцелярии телеканал NHK.

В матче с Испанией Япония одержала вторую сенсационную победу в этом чемпионате со счетом 2:1. Не меньшей сенсацией стала ее победа над сборной Германии. Теперь Япония сыграет со сборной Хорватии. Пока не осуществившаяся мечта сборной и японских болельщиков — выход в четвертьфинал чемпионата мира.