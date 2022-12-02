Оглушительный провал топ-сборных. Что происходит на ЧМ-2022 в Катаре

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
18:00Не началсяГанаУругвай
Группа H
тв
18:00Не началсяЮжная КореяПортугалия
Группа G
тв
22:00Не началсяСербияШвейцария
Группа G
тв
22:00Не началсяКамерунБразилия
1/8 финала
тв
3.12Не началсяНидерландыСША
1/8 финала
3.12Не началсяАргентинаАвстралия
1/8 финала
4.12Не началсяФранцияПольша
1/8 финала
тв
4.12Не началсяАнглияСенегал
1/8 финала
5.12Не началсяЯпонияХорватия
1/8 финала
5.12Не начался1G2H
1/8 финала
6.12Не началсяМароккоИспания
1/8 финала
6.12Не начался1H2G
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяП 49П 50
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
10.12Не началсяП 51П 52
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
26
2
Швейцария
23
3
Камерун
21
4
Сербия
21
Группа H
1
Португалия
26
2
Гана
23
3
Южная Корея
21
4
Уругвай
21
10:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Оглушительный провал топ-сборных. Что происходит на ЧМ-2022 в Катаре

Осталось определить всего двух участников плей-офф.

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Источник: Reuters

Позади очередной игровой день на чемпионате мира в Катаре. 1 декабря состоялись заключительные матчи ещё в двух группах.

Марокканцы сотворили сенсацию в своей группе

Африканские футболисты перед стартом группового этапа не входили в число явных претендентов на выход в плей-офф. Однако они здорово себя проявили и пробились в ⅛ финала с первого места. В заключительном туре африканцы справились с Канадой, забив два мяча до перерыва. Сначала отличился Хаким Зиеш, а затем — Юссеф Эн-Несири.

Развязка в группе F: Бельгия вылетает, Марокко на первом месте
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Канадцы отыграли один мяч, и помог им в этом Наиф Агер, отметившийся автоголом. Но на большее североамериканцев не хватило, и они завершили групповой этап с нулём в графе «набранные очки». А вот сборная Марокко вышла в плей-офф впервые с 1986 года.

«Золотое» поколение Бельгии снова разочаровало

Бельгийцам для гарантированного выхода в ⅛ финала нужно было обыгрывать хорватов, а соперника устраивала ничья. В итоге команды сыграли по нулям, хотя только один Ромелу Лукаку запорол три отличных момента. После матча форвард не сдержал слёз, а потом сломал перегородку на скамейке запасных. Этот матч он наверняка запомнит на всю жизнь. Хорваты не показали ничего выдающегося, но удержали необходимый счёт и вышли в ⅛ финала со второго места в группе. А «золотое» поколение Бельгии, судя по всему, упустило последний шанс выиграть крупный турнир.

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Япония одержала ещё одну волевую победу

Сборная Японии приятно удивила на этом чемпионате мира. В стартовом туре команда разобралась с немцами — проигрывала 0:1, но забила дважды и победила. Матч с Испанией прошёл для азиатов по схожему сценарию. Испанцы очень быстро открыли счёт — Альваро Мората точно пробил головой с нескольких метров. Казалось, сейчас команда Луиса Энрике быстренько добьёт соперника и проведёт вторую половину встречи в экономном режиме.

Развязка в группе E: Япония обыграла Испанию и отцепила Германию
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Но дерзкие японцы не сдались, а сразу после перерыва ответили двумя голами. Рицу Доан «прошил» испанского голкипера Уная Симона, а Ао Танака забивал уже в пустые ворота. Япония одержала вторую полевую победу и заняла первое место в группе. Испанцы набили себе отличную статистику в 1-м туре, поэтому вышли в плей-офф по разнице мячей, набрав одинаковое количество очков с Германией.

Немцы провалились на втором чемпионате мира подряд

Фраза, что в футболе всегда побеждают немцы, теперь выглядит как издёвка. Четыре года назад Германия под руководством Йоахима Лёва покинула чемпионат мира в России после группового этапа. В Катар немцы приехали с новым тренером, но это не помогло.

В заключительном туре Германия дожала Коста-Рику (4:2) благодаря голам Сержа Гнабри, Кая Хаверца (у него дубль) и Никласа Фюллькруга. У Коста-Рики забивали Ельцин Техеда и Хуан Варгас. Костариканцы целых три минуты были в плей-офф, но немцы оперативно перевернули игру. Германия одержала первую и последнюю победу на турнире — в ⅛ финала она не сыграет.

Что сегодня смотреть? Расписание матчей

  • 18:00. Гана — Уругвай;
  • 18:00. Южная Корея — Португалия;
  • 22:00. Камерун — Бразилия;
  • 22:00. Сербия — Швейцария.

Кирилл Закатченко

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История чемпионатов мира
1930
Уругвай
1
Уругвай
Уругвай
2
Аргентина
Аргентина
3
Югославия
Югославия
3
США
США
1938
Франция
1
Италия
Италия
2
Венгрия
Венгрия
3
Бразилия
Бразилия
2002
Япония, Южная Корея
1
Бразилия
Бразилия
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
2018
Россия
1
Франция
Франция
2
Хорватия
Хорватия
3
Бельгия
Бельгия
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