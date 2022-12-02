Игрок сборной Коста-Рики Ельцин Техеда назвал Россию великой страной

«Были ли у меня предложения от российских клубов? Пока предложений нет. Но думаю, что было бы здорово, если Россия откроет передо мной свои двери. Это великая страна, очень красивая, меня там очень тепло приняли на ЧМ‑2018. Думаю, это был бы потрясающий опыт — поиграть в России. В РПЛ отличный чемпионат с великолепными командами», — приводит слова Техеды «Матч ТВ».