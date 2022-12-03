Нидерланды — США: прогнозы и ставки

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
18:00Не началсяНидерландыСША
1/8 финала
тв
22:00Не началсяАргентинаАвстралия
1/8 финала
тв
4.12Не началсяФранцияПольша
1/8 финала
тв
4.12Не началсяАнглияСенегал
1/8 финала
тв
5.12Не началсяЯпонияХорватия
1/8 финала
тв
5.12Не началсяБразилияЮжная Корея
1/8 финала
тв
6.12Не началсяМароккоИспания
1/8 финала
тв
6.12Не началсяПортугалияШвейцария
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяП 49П 50
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
10.12Не началсяП 51П 52
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
09:43 (мск)

Нидерланды — США: прогнозы и ставки

Чего ждать от первого матча ⅛ финала чемпионата мира 2022 в Катаре.

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Источник: Reuters

Прогноз на матч

«Оранжевые» предсказуемо выиграли группу А, хотя им пришлось помучиться со сборной Эквадора — южноамериканцы добились ничейного исхода и в целом смотрелись даже лучше соперника. Сборная США без блеска, но надежно вцепилась во второе место в группе В, решив все вопросы в решающей битве с Ираном в последнем туре (1:0). Поражений пока нет ни у тех, ни у других, но теперь первое поражение любого участника ЧМ станет последним.

Один из ключевых вопросов перед стартом плей-офф — физическое состояние игроков. Времени на восстановление крайне мало, а значительной ротации ни Луи ван Гал, ни Грегг Белхартер по ходу турнира пока не вели. Для многих неожиданно явным лидером голландцев на этом турнире стал молодой полузащитник ПСВ Коди Гакпо, на фоне которого в тень ушел Мемфис Депай. От их кондиций во многом зависит, оправдает ли Голландия свой статус фаворита в этой паре.

У американцев похожая история. Успех возможен, только если Пулишич, Дест и Макккенни окажутся великолепно готовы к матчу. По ходу турнира «звезднополосатые» ни разу не сыграли два одинаково хороших тайма — отрезками радовали острыми «вертикальными» атаками, но не меньше времени провели на поле пассивно, обороняя счет. По всем показателям на бумаге они уступают своему сегодняшнему сопернику. Посмотрим, что будет на поле.

На что ставить

Нидерланды — США

Голландцы пока забивают в каждой игре и в двух матчах группового раунда отличились по два раза. Логично предположить, что новичку «Арсенала» Мэтту Тернеру трудно будет сохранить свои ворота на замке. У американцев показатели в атаке скромнее и многое, если не все, зависит от индивидуальных действий лидеров — Пулишича и Маккенни. Если голландская оборона их закроет, исход, пожалуй, предрешен, хотя множества голов сегодня наверняка не будет. И те, и другие аккуратны в защите, и эксперты ждут «низовой» матч.

Несомненно, в Катаре-2022 впереди еще немало сенсаций, но огромного опыта Луи ван Гала и более высокого среднего класса голландских футболистов должно быть достаточно для выхода в четвертьфинал. В то же время игра с американцами наверняка выйдет осторожной и не порадует россыпью голевых ситуаций. Уровень неопределенности высок, зато высоки и коэффициенты букмекеров. Достаточно вероятный расклад «П1 и тотал меньше 2.5» на сайте и в приложении БК Olimpbet предлагается за 3.40. На наш взгляд, очень хороший вариант.

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Вся история чемпионатов
История чемпионатов мира
1934
Италия
1
Италия
Италия
2
Чехословакия
Чехословакия
3
Германия
Германия
1974
ФРГ
1
ФРГ
ФРГ
2
Нидерланды
Нидерланды
3
Польша
Польша
1994
США
1
Бразилия
Бразилия
2
Италия
Италия
3
Швеция
Швеция
2002
Япония, Южная Корея
1
Бразилия
Бразилия
2
Германия
Германия
3
Турция
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Халифа (Доха)
Эдьюкейшн Сити (Эр-Райян)
Эль-Байт (Эль-Хаур)
Эль-Джануб (Эль-Вакра)
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