Нидерланды — США: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

«Оранжевые» предсказуемо выиграли группу А, хотя им пришлось помучиться со сборной Эквадора — южноамериканцы добились ничейного исхода и в целом смотрелись даже лучше соперника. Сборная США без блеска, но надежно вцепилась во второе место в группе В, решив все вопросы в решающей битве с Ираном в последнем туре (1:0). Поражений пока нет ни у тех, ни у других, но теперь первое поражение любого участника ЧМ станет последним.

Один из ключевых вопросов перед стартом плей-офф — физическое состояние игроков. Времени на восстановление крайне мало, а значительной ротации ни Луи ван Гал, ни Грегг Белхартер по ходу турнира пока не вели. Для многих неожиданно явным лидером голландцев на этом турнире стал молодой полузащитник ПСВ Коди Гакпо, на фоне которого в тень ушел Мемфис Депай. От их кондиций во многом зависит, оправдает ли Голландия свой статус фаворита в этой паре.

У американцев похожая история. Успех возможен, только если Пулишич, Дест и Макккенни окажутся великолепно готовы к матчу. По ходу турнира «звезднополосатые» ни разу не сыграли два одинаково хороших тайма — отрезками радовали острыми «вертикальными» атаками, но не меньше времени провели на поле пассивно, обороняя счет. По всем показателям на бумаге они уступают своему сегодняшнему сопернику. Посмотрим, что будет на поле.

На что ставить

Нидерланды — США Сделать ставку

Голландцы пока забивают в каждой игре и в двух матчах группового раунда отличились по два раза. Логично предположить, что новичку «Арсенала» Мэтту Тернеру трудно будет сохранить свои ворота на замке. У американцев показатели в атаке скромнее и многое, если не все, зависит от индивидуальных действий лидеров — Пулишича и Маккенни. Если голландская оборона их закроет, исход, пожалуй, предрешен, хотя множества голов сегодня наверняка не будет. И те, и другие аккуратны в защите, и эксперты ждут «низовой» матч.

Несомненно, в Катаре-2022 впереди еще немало сенсаций, но огромного опыта Луи ван Гала и более высокого среднего класса голландских футболистов должно быть достаточно для выхода в четвертьфинал. В то же время игра с американцами наверняка выйдет осторожной и не порадует россыпью голевых ситуаций. Уровень неопределенности высок, зато высоки и коэффициенты букмекеров. Достаточно вероятный расклад «П1 и тотал меньше 2.5» на сайте и в приложении БК Olimpbet предлагается за 3.40. На наш взгляд, очень хороший вариант.

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Игорь Борунов