Чем похожи вылеты Германии Флика и Лева-2018? И почему сейчас за немцев обидно?

Новость последних двух дней: не все в этом вашем футболе определяет xG. Занимающая предпоследнее место по ударам Польша — в плей-офф. Лидирующая на турнире Германия — едет домой.

Четыре года назад немцы уже проходили подобное. Тогда команда Йоги Лева нанесла столько ударов в группе, что этого хватило на шестое место по итогам всего ЧМ — обогнали только команды, которые провели максимум матчей, и вылетевшая в четвертьфинале Бразилия.

С командой-2018 нынешнюю роднит не только это. Есть и одна общая игровая проблема — сдерживание контратак. Четыре года назад Германию шокировала скорость Ирвинга Лосано — мексиканец стал одним из тех мифических персонажей, известность которому подарил именно чемпионат мира.

Команда Ханси Флика на своем ЧМ тоже не решила проблему — она проявилась и против Японии (как оказалось, в решающем матче), и даже сегодня против Коста-Рики.

Объясняя вылет с российского ЧМ, Лев признавал, что злую шутку с Германией сыграл дикий упор на владение — Йоги даже назвал подход чересчур самоуверенным. У команды Флика проблемы тоже исходили из смелой структуры — Япония атаковала зону Давида Раума (высоко подключался), Коста-Рика выходила в контры за счет того, что немцы поднимали в атаку сразу семь человек.

Отличие этих двух команд в том, как они распоряжались владением. Знаете, сколько явных моментов создала Германия на прошлом ЧМ? Всего 5! А знаете, сколько пришлись на Матса Хуммельса, который доигрывал решающую игру с Кореей в нападении? 3! Просто вдумайтесь: в нормальных условиях и при диком доминировании во владении та Германия выжала только 2 явных момента.

А теперь сравните с командой-2022. У Германии — 17 явных моментов за три игры. С отрывом больше всех на турнире. На игру с Коста-Рикой пришлись 10, но приличный объем остроты был и в двух предыдущих матчах.

В итоге все свелось к реализации в первом туре — тогда против Японии запороли все 4 явных момента с игры. Да, соперники здорово вернулись (сегодня в таком же стиле — против Испании), но к камбэку Германия уже заслуживала вести больше, чем в один мяч. Шансы были даже в равном по характеру втором тайме — просто не забили.

Если упрощать, Германия получила за счет идей Флика гораздо больше хорошего, чем плохого (хотя плохое тоже было). Достаточно посмотреть на то, как его система раскрывала отдельных игроков. Против Японии — бешеная активность Раума (крайний защитник, который зарабатывает пенальти — редкость), против Коста-Рики — сумасшедшие 12 обводок Джамала Мусиалы.

Даже взять матч с Испанией. Игра проходила в совершенно другом ключе, но и за нее Флика не упрекнешь. Был и хороший стартовый план, и изменения в тактике прямо по ходу, и замены, которые вытащили матч и подарили шанс на плей-офф. Четыре года назад из этого не было примерно ничего, а единственный вспышкой стал волшебный штрафной Тони Крооса в Сочи.

На российском ЧМ выход немцев в плей-офф был бы главной несправедливостью на свете. Непопадание этой Германии в катарский плей-офф заставляет грустить.