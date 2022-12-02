СМИ сообщили о сроках восстановления Неймара

Неймар получил растяжение связок лодыжки в матче первого тура группы G против сборной Сербии (2:0). Позднее у Неймара были выявлены симптомы вирусной инфекции. Как отмечается, у нападающего есть прогресс в восстановлении, однако к тренировкам он приступит только в субботу и в матче ⅛ финала чемпионата мира будет на скамейке запасных, а на замену выйдет только в крайнем случае. К четвертьфиналу в случае выхода туда бразильцев Неймар должен быть готов.