СМИ сообщили о сроках восстановления Неймара
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Участие нападающего сборной Бразилии по футболу Неймара в матче ⅛ финала чемпионата мира в Катаре под вопросом, сообщает uol.com.br.
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Участие нападающего сборной Бразилии по футболу Неймара в матче ⅛ финала чемпионата мира в Катаре под вопросом, сообщает uol.com.br.
Неймар получил растяжение связок лодыжки в матче первого тура группы G против сборной Сербии (2:0). Позднее у Неймара были выявлены симптомы вирусной инфекции. Как отмечается, у нападающего есть прогресс в восстановлении, однако к тренировкам он приступит только в субботу и в матче ⅛ финала чемпионата мира будет на скамейке запасных, а на замену выйдет только в крайнем случае. К четвертьфиналу в случае выхода туда бразильцев Неймар должен быть готов.
Сборная Бразилии досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира в Катаре. Соперник южноамериканской сборной будет известен позднее.
На домашнем для Бразилии чемпионате мира 2014 года Неймар сломал один из позвонков в четвертьфинальном матче с командой Колумбии и не смог продолжить выступление на турнире.