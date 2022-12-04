Англия — Сенегал: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

Сборная Англии без лишних волнений прошла групповой этап. Два матча из трех получились голевыми, а при Саутгейте это редкость. Но оценивать тренера будут по плей-офф, и первого соперника англичане проходить обязаны. Оборона не выглядит супернадежной, однако Пикфорд в этом сезоне очень хорош и в «Эвертоне», и в сборной. А Магуайра тут не критикуют так, как в «МЮ». Да и в целом, осторожная тактика Саутгейта помогает защитникам и вратарю проводить сухие матчи, в Катаре таких уже было два. Самая сильная линия у Англии — атака, и здесь тренеру главное определиться, кто лучше в данный момент. Рэшфорд уже забил три мяча на ЧМ-2022, за место в старте спорят также Сака и Фоден. Кейн пока «молчит» на турнире, зато выдает красивые голевые передачи.

От Сенегала мало кто ожидал выхода из группы, однако африканская сборная одолела Эквадор в решающем матче. «Львы Теранги» на ЧМ-2022 подстраивались под каждого соперника и меняли тактику. Так что для Англии тут есть элемент непредсказуемости. Оборона во главе с Кулибали из «Челси» выглядит мощной и надежной, те же голландцы взломали ее только в конце матча. Однако на стандартах защита сенегальцев допускает ошибки. Правда, при штрафных и угловых у чужих ворот Сенегал хорош, тут будет интересная дуэль. Большой проблемой станет отсутствие полузащитника Гуйе из «Эвертона», у него перебор карточек.

На что ставить

Англия - Сенегал Сделать ставку

История в этом противостоянии на стороне Англии — она еще ни разу не проигрывала сборным из Африки: 14 побед и 6 ничьих. Африканские команды в свою очередь, уступили в 8 из 9 матчей в плей-офф ЧМ сборным из Европы. Разница в уровне футболистов в сегодняшней встрече очевидна, хоть у Сенегала и хватает игроков из топовых европейских лиг. Атака «Львов Теранги» без Мане не так опасна, теперь вся надежда на Сарра, а его будут опекать более внимательно.

Англия пока еще не вышла на проектную мощность на этом турнире. Есть резерв в виде Кейна, рано или поздно он начнет забивать, Саутгейт всегда может усилить игру, выпустив свежих Грилиша, Маунта и других запасных со скамейки. Ставка на то, что фаворит выиграет здесь всухую, выглядит заманчиво. БК Olimpbet предлагает коэффициент 2,09 на обе забьют — нет и победу Англии.

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Андрей Санталов