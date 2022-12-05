Бразилия — Южная Корея: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

Южная Корея очень довольна самим фактом выхода в плей-офф чемпионата мира из непростой группы с Португалией и Уругваем, но преодолеть следующий барьер им будет уже крайне сложно. Во-первых, Бразилию и до турнира считали главным фаворитом в борьбе за титул. Во-вторых, первые два матча с Сербией и Швейцарией это лишь подтвердили. В-третьих, несмотря на сенсационное поражение в заключительном матче группового этапа с Камеруном Бразилия ничего не потеряла: сэкономили силы основного состава, ведь против африканской команды сыграли в основном дублеры, дали время на восстановление тем, у кого были проблемы со здоровьем — прежде всего, речь о Неймаре, который, кажется, готов вернуться на поле уже сегодня, да и первое место в группе не упустили.

Лимит на осечки на этом исчерпан, и Корея несмотря на наличие собственных героев, знаменитого Сон Хын Мина и неожиданного бомбардира Чхо Кю Суна, сделавшего дубль в проигранном матче с Ганой, вряд ли на что-то может рассчитывать в игре с пятикратными чемпионами мира — лишь постараться подольше оставаться в игре и поменьше пропустить.

На что ставить

Бразилия — Южная Корея Сделать ставку

Забить в ворота Алиссона азиатской сборной будет очень сложно. Нынешняя Бразилия сильна не только и не столько атакой, сколько обороной. До игры с Камеруном, которую проводила, считайте, вторая сборная, такая Бразилия-2, «селесао» не позволила соперникам нанести ни одного удара в створ своих ворот, а ведь это были серьезные европейские сборные, Сербия и Швейцария. Очень мало бразильцы пропускали и в тяжелейшей южноамериканской квалификации — лишь 5 раз в 17 турах.