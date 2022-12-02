Марокканские фанаты устроили погромы после выхода сборной в плей-офф ЧМ

Полиция задержала по меньшей мере 20 человек, участвовавших в массовых беспорядках в разных городах Нидерландов. В ходе столкновений пострадали несколько сотрудников сил правопорядка.

«Обидно видеть, что в разных городах снова все вышло из-под контроля. Люди бросали пиротехнику в полицейских, усердно охраняющих порядок», — рассказала министр юстиции Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус, назвав ситуацию крайне удручающей.

Сборная Марокко впервые за 36 лет вышла в плей-офф чемпионата мира. Команда заняла первое место в группе F, набрав семь очков.