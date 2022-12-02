РФС после чемпионата мира обсудит с ФИФА инициативу об увеличении добавленного времени

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Судейский комитет и департамент судейства Российского футбольного союза (РФС) после чемпионата мира 2022 года в Катаре обсудит с Международной федерацией футбола (ФИФА) инициативу об увеличении добавленного времени. Об этом ТАСС в пятницу заявил глава департамента судейства РФС Павел Каманцев.

21 ноября сборная Англии победила команду Ирана со счетом 6:2 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира. Главный арбитр встречи бразилец Рафаэл Клаус добавил к первому тайму 14 минут, ко второму — 10 минут. В целом на чемпионате мира в Катаре прослеживается тенденция к увеличению судьями добавленного времени.

«Мы анализируем опыт чемпионата мира в части увеличения добавленного времени, видим как плюсы, так и минусы такого подхода, — сказал Каманцев. — О его использовании в матчах под эгидой Российского футбольного союза пока говорить преждевременно».

«По окончании чемпионата мира судейский комитет и департамент судейства обсудят с ФИФА данную инициативу», — добавил Каманцев.