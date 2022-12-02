Южная Корея — Португалия: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022

Португальская команда уже гарантировала себе место в плей-офф чемпионата мира, обыграв в первых двух матчах на турнире сборную Ганы (3:2) и команду Уругвая (2:0). Чтобы занять первое место в группе, португальцам достаточно сыграть с Южной Кореей вничью. Южнокорейцы набрали одно очко за два предыдущих матча, сыграв вничью с Уругваем (0:0) и проиграв Гане (2:3). Азиатская сборная сохраняет шансы на выход в плей-офф, для этого им нужна победа над Португалией и удобный результат параллельного матча.



Уругвай и Гана начнут свой матч также сегодня, 2 декабря, в 18:00 мск.