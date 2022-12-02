Суарес будет капитаном сборной Уругвая в матче против Ганы

В матче между этими командами в ¼ финала чемпионата мира 2010 года в ЮАР Суарес спас свою сборную от гола, сыграв рукой на линии ворот на последних минутах дополнительного времени. Форварда удалили, ганцы не сумели забить пенальти, а затем уступили в серии послематчевых 11-метровых ударов.

На скамейке запасных матч с командой Ганы начнет защитник Диего Годин, выводивший сборную Уругвая с капитанской повязкой в двух предыдущих встречах группового этапа чемпионата мира.

Полностью состав сборной Уругвая выглядит следующим образом: Серхио Рочет (вратарь), Гильермо Варела, Хосе Мария Хименес, Себастьян Коатес, Матиас Оливера, Факундо Пельистри, Федерико Вальверде, Родриго Бентанкур, Джорджиан Де Арраскаэта, Луис Суарес (капитан) и Дарвин Нуньес.

Сборная Ганы выйдет на поле в следующем составе: Лоуренс Ати-Зиджи (вратарь), Алиду Сейду, Абдул Рахман Баба, Дэниел Амарти, Мохаммед Салису, Салис Абдул Самед, Томас Парти, Андре Айю (капитан), Джордан Айю, Мохаммед Кудус и Иньяки Уильямс.