Катарское ТВ спародировало акцию немцев с закрытыми ртами после их вылета

В четверг сборная Германии одержала победу над командой Коста-Рики (4:2), но заняла третье место в группе E и не смогла выйти в плей-офф. В конце эфира гости и ведущие программы закрыли рты руками и помахали в камеру.

«Итак, мы прощаемся с Германией на этом чемпионате мира», — сказал ведущий.

Немецкие футболисты перед матчем первого тура группового этапа чемпионата мира со сборной Японии (1:2) на командной фотографии закрыли руками рты, отреагировав на запрет Международной федерации футбола (ФИФА) носить во время матчей капитанские повязки One Love в поддержку инклюзивности.