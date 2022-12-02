«Политики украли наши цвета». Футболка сборной объединила Бразилию только с началом чемпионата мира

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
18:00ПерерывГана0Уругвай2
Группа H
тв
18:002-й таймЮжная Корея1Португалия1
Группа G
тв
22:00Не началсяСербияШвейцария
Группа G
тв
22:00Не началсяКамерунБразилия
1/8 финала
тв
3.12Не началсяНидерландыСША
1/8 финала
3.12Не началсяАргентинаАвстралия
1/8 финала
4.12Не началсяФранцияПольша
1/8 финала
тв
4.12Не началсяАнглияСенегал
1/8 финала
5.12Не началсяЯпонияХорватия
1/8 финала
5.12Не начался1G2H
1/8 финала
6.12Не началсяМароккоИспания
1/8 финала
6.12Не начался1H2G
1/4 финала
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1/4 финала
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1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
10.12Не началсяП 51П 52
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
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США
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Иран
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4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
26
2
Швейцария
23
3
Камерун
21
4
Сербия
21
Группа H
1
Португалия
26
2
Гана
23
3
Южная Корея
21
4
Уругвай
21
18:55 (мск), источник: Ведомости.Спорт

«Политики украли наши цвета». Футболка сборной объединила Бразилию только с началом чемпионата мира

В Бразилии любовь к сборной перестала быть всеобщей во время президентства Жаира Болсонару (2018 — 2022), буквально расколовшего общество надвое. Игроки национальной команды также оказались в разных лагерях.

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фотографий
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фотографий
30
фотографий

На старте чемпионата мира страну объединили голы нападающего Ришарлисона, который не стеснялся критиковать власть на протяжении последних лет. «Ведомости. Спорт» рассказывает о политическом противостоянии и объединяющей силе футбола.

Желто-зеленая футболка стала символом власти Болсонару

Годы правления Болсонару связаны с двумя масштабными бедствиями. Их последствия привели к поражению президента во втором туре выборов, состоявшемся 30 октября. Во-первых, Бразилия оказалась не готовой к пандемии коронавируса, унесшей жизни почти 700 000 человек. Сам Болсонару выступал против вакцинации и изоляционных мер. COVID-19 он называл «маленьким гриппом».

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Группа G, 24.11.2022, 22:00

Бразилия2Сербия0

Вторая глобальная претензия к режиму Болсонару — уничтожение Амазонки и крупнейшего в мире тропического леса, который имеет жизненно важное значение для сдерживания климатических изменений из-за огромного количества парниковых газов, поглощаемых деревьями. Болсонару с начала президентства поддерживал вырубку лесов с целью расширения коммерческого земледелия и добычи полезных ископаемых в бассейне Амазонки. Он объяснял это необходимостью помочь региону выбраться из бедности. Болсонару урезал бюджеты экологических агентств, уволил экспертов-экологов, выступил за отмену земельных прав коренных народов и уменьшил усилия по борьбе с незаконными вырубками, скотоводством и добычей полезных ископаемых.

В 2021 г. на климатическом саммите ООН 141 страна, включая Бразилию, подписали обязательство положить конец вырубке лесов к 2030 г., однако опустошение зеленых территорий продолжилось. Например, за январь 2022 г. площадь уничтожения лесных массивов в Бразилии составила 430 кв. км. Это в пять раз больше, чем в январе прошлого года. Всего за время правления Болсонару темпы вырубки амазонских лесов увеличились на 56,6%.

Футболка сборной Бразилии стала одним из атрибутов власти Болсонару. Все началось в 2014 г. с протестов против тогдашнего президента Дилмы Руссеф, которая представляла левую партию. Бастующие вышли на митинги в форме сборной. Потом этот трюк в предвыборной кампании использовал и Болсонару.

Источник: AP 2022

В 2020 г. футбольные фанаты в Бразилии потребовали, чтобы сборная вернулась к форме синих цветов. В ней команда выступала до 1950 г., когда сенсационно проиграла в финале чемпионата мира Уругваю. С этого момента сборная играет в желто-зеленых футболках, за цвет которых получила прозвище «канарейки».

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Группа G, 28.11.2022, 19:00

Бразилия1Швейцария0

«Мы находимся в ужасной ситуации с ужасным правительством, которое украло наш флаг», — заявил Жуан Карлос Ассумпсао, писатель и режиссер, возглавляющий кампанию по замене футбольной формы. В свою очередь Роналдо Хелал, социолог из Федерального университета Рио-де-Жанейро, заявил, что сторонники Болсонару «украли наши цвета».

Бразильская футбольная конфедерация (CBF) дистанцировалась от дискуссии. В CBF подчеркивали, что «не хотят высказывать никакого мнения» в отношении призывов к отмене знаменитой канареечной расцветки футболок.

Победу во втором туре президентских выборов одержал бывший глава страны Инасиу Лула да Силва. Сторонники проигравшего Болсонару каждые два-три дня выходили на улицы, призывая к военному вмешательству. Все они были одеты в желто-зеленые футболки национальной команды с лозунгом «Бразилия превыше всего, а Бог превыше всех».

За бывшего президента выступали Неймар, Тиаго Силва и Роналдиньо

Политический конфликт разделил и игроков сборной. В поддержку Болсонару выступал Неймар. Нападающий ПСЖ не участвовал в выборах, поскольку не получил статуса избирателя в Европе. При этом Неймар записал видео в поддержку Болсонару, станцевав под мелодию его избирательной кампании и выложив ролик для своих 11,4 млн подписчиков в TikTok. Видео было озаглавлено «22» — номер партии Болсонару, указанный в бразильских электронных бюллетенях.

Источник: Reuters

Избранный президентом Лула иронично высказался по этому поводу: «Каждый имеет право голосовать за кого хочет, но я думаю, он [Неймар] просто боится, что, если я выиграю выборы, станет известно, что Болсонару простил его долг перед казначейством».

В своем предположении Лула связал несколько фактов, срастающихся в логическую цепочку. Два года назад Минфин Бразилии оштрафовал Неймара за то, что он не декларировал свои доходы в период с 2011 по 2013 гг., когда выступал на родине за «Сантос». При этом отец Неймара встречался и с Болсонару, и с министром финансов Пауло Гедесом. В итоге футболист так и не заплатил штраф.

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Помимо Неймара, из игроков нынешнего состава сборной Бразилии за Болсонару выступили вратарь Алиссон и защитник Тиаго Силва. Среди сторонников Болсонару нашлись и бывшие футболисты с сомнительной репутацией — экс-нападающий Робиньо и легендарный в прошлом полузащитник Роналдиньо. Что характерно, как и у Неймара, у них возникали проблемы с законом, причем намного более серьезные. Итальянские власти приговорили Робиньо к девяти годам тюремного заключения за изнасилование и добиваются его экстрадиции. В свою очередь Роналдиньо провел месяц в тюрьме по делу о попытке въезда в Парагвай по фальшивому паспорту.

Роналдиньо является воспитанником «Гремио». О том, какого масштаба достиг раскол в бразильском обществе, говорит тот факт, что на территории академии «Гремио» воспитанникам запретили появляться в желто-зеленых футболках сборной.

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«Неважно, что Болсонару проиграл. Футболка сборной всегда будет ассоциироваться с тем, за что он выступает. Как я, добропорядочный гражданин своей страны, могу носить эту футболку, зная, что она символизирует смерть, разрушение и ненависть? Я не буду этого делать, — сказал тренер команды для игроков до 16 лет Жоао Телес. — Во время пандемии мои мальчики были в группе риска и все равно приходили на тренировки. Почему? Потому что академия следовала за клубом. И клуб следовал за государством. А государство пошло за президентом».

Неймар — главная звезда сборной. В Бразилии попытки власти набрать политические очки за счет его популярности вызывали неприятие у простого населения. Поэтому болельщики еще активнее отказывались от поддержки национальной команды.

Новый герой нации — Ришарлисон

На ЧМ-2022 ситуация разрешилась сама собой. Неймар в первом же матче, против сербов (2:0), получил травму, а автором первых двух мячей стал Ришарлисон. Нападающий «Тоттенхэма» покорил мир удивительным по красоте голом в полете, но сердца бразильцев он завоевал еще раньше, поскольку не стеснялся активно критиковать власть.

За последние годы Ришарлисон высказывался по таким вопросам, как расизм, бедность, полицейский произвол, гендерное насилие и разрушение окружающей среды. Во время пандемии он выступал за вакцинацию и пожертвовал кислородные баллоны городу Манаус.

Ришарлисон избегал прямых упоминаний Болсонару, но колол теперь уже бывшего президента весьма конкретными намеками. Например, на тему с футболками сборной он высказался так: «Если их надевают ради политической партии, мы теряем свою идентичность».

Источник: Reuters

«Ришарлисон — хороший парень. Неймар никогда не повзрослеет из-за власти своего отца и уже заслуживает антипатии половины бразильцев», — сказал Жука Кфури, биограф полузащитника сборной Бразилии 1980-х Сократеса. В свою очередь журналистка издания UOL Талита Веспа отметила, что Ришарлисон — кумир, которого бразильцы заслужили после долгих страданий.

В июне Ришарлисон оказался в числе знаменитостей, которые забили тревогу в соцсетях по поводу исчезновения в Амазонии британского журналиста Дома Филлипса и экоактивиста, эксперта по коренным народам Бруно Перейры. Футболист одним из первых выступил за кампанию по их поиску. В итоге оба пропавших были найдены мертвыми. В заявлении Гринпис Бразилии отмечалось, что их смерть — не несчастный случай, а прямое следствие правительственной программы, которая проводится в отношении коренных жителей Амазонки и провоцирует многочисленные жестокие преступления.

«Вдобавок ко всему, он чувствителен и предан Бразилии», — написала в соцсетях о Ришарлисоне вдова Перейры Беатрис Матос.

После поражения на президентских выборах Болсонару редко покидал свою официальную резиденцию и не высказывался на тему посещения или просмотра чемпионата мира. При этом в Катаре находится его сын Эдуардо. В свою очередь вернувшийся на пост президента Лула и члены переходного правительства смотрели оба матча сборной в желтых футболках. Уже после второго тура выборов новый президент написал в соцсетях, что людям не должно быть стыдно носить футболки сборной.

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Италия
Италия
2
Венгрия
Венгрия
3
Бразилия
Бразилия
1958
Швеция
1
Бразилия
Бразилия
2
Швеция
Швеция
3
Франция
Франция
1970
Мексика
1
Бразилия
Бразилия
2
Италия
Италия
3
ФРГ
ФРГ
1994
США
1
Бразилия
Бразилия
2
Италия
Италия
3
Швеция
Швеция
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