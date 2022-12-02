«Политики украли наши цвета». Футболка сборной объединила Бразилию только с началом чемпионата мира

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На старте чемпионата мира страну объединили голы нападающего Ришарлисона, который не стеснялся критиковать власть на протяжении последних лет. «Ведомости. Спорт» рассказывает о политическом противостоянии и объединяющей силе футбола.

Желто-зеленая футболка стала символом власти Болсонару

Годы правления Болсонару связаны с двумя масштабными бедствиями. Их последствия привели к поражению президента во втором туре выборов, состоявшемся 30 октября. Во-первых, Бразилия оказалась не готовой к пандемии коронавируса, унесшей жизни почти 700 000 человек. Сам Болсонару выступал против вакцинации и изоляционных мер. COVID-19 он называл «маленьким гриппом».

Футбол Чемпионат мира 2022 Группа G, 24.11.2022, 22:00 Бразилия 2 Сербия 0

Вторая глобальная претензия к режиму Болсонару — уничтожение Амазонки и крупнейшего в мире тропического леса, который имеет жизненно важное значение для сдерживания климатических изменений из-за огромного количества парниковых газов, поглощаемых деревьями. Болсонару с начала президентства поддерживал вырубку лесов с целью расширения коммерческого земледелия и добычи полезных ископаемых в бассейне Амазонки. Он объяснял это необходимостью помочь региону выбраться из бедности. Болсонару урезал бюджеты экологических агентств, уволил экспертов-экологов, выступил за отмену земельных прав коренных народов и уменьшил усилия по борьбе с незаконными вырубками, скотоводством и добычей полезных ископаемых.

В 2021 г. на климатическом саммите ООН 141 страна, включая Бразилию, подписали обязательство положить конец вырубке лесов к 2030 г., однако опустошение зеленых территорий продолжилось. Например, за январь 2022 г. площадь уничтожения лесных массивов в Бразилии составила 430 кв. км. Это в пять раз больше, чем в январе прошлого года. Всего за время правления Болсонару темпы вырубки амазонских лесов увеличились на 56,6%.

Футболка сборной Бразилии стала одним из атрибутов власти Болсонару. Все началось в 2014 г. с протестов против тогдашнего президента Дилмы Руссеф, которая представляла левую партию. Бастующие вышли на митинги в форме сборной. Потом этот трюк в предвыборной кампании использовал и Болсонару.

В 2020 г. футбольные фанаты в Бразилии потребовали, чтобы сборная вернулась к форме синих цветов. В ней команда выступала до 1950 г., когда сенсационно проиграла в финале чемпионата мира Уругваю. С этого момента сборная играет в желто-зеленых футболках, за цвет которых получила прозвище «канарейки».

Футбол Чемпионат мира 2022 Группа G, 28.11.2022, 19:00 Бразилия 1 Швейцария 0

«Мы находимся в ужасной ситуации с ужасным правительством, которое украло наш флаг», — заявил Жуан Карлос Ассумпсао, писатель и режиссер, возглавляющий кампанию по замене футбольной формы. В свою очередь Роналдо Хелал, социолог из Федерального университета Рио-де-Жанейро, заявил, что сторонники Болсонару «украли наши цвета».

Бразильская футбольная конфедерация (CBF) дистанцировалась от дискуссии. В CBF подчеркивали, что «не хотят высказывать никакого мнения» в отношении призывов к отмене знаменитой канареечной расцветки футболок.

Победу во втором туре президентских выборов одержал бывший глава страны Инасиу Лула да Силва. Сторонники проигравшего Болсонару каждые два-три дня выходили на улицы, призывая к военному вмешательству. Все они были одеты в желто-зеленые футболки национальной команды с лозунгом «Бразилия превыше всего, а Бог превыше всех».

За бывшего президента выступали Неймар, Тиаго Силва и Роналдиньо

Политический конфликт разделил и игроков сборной. В поддержку Болсонару выступал Неймар. Нападающий ПСЖ не участвовал в выборах, поскольку не получил статуса избирателя в Европе. При этом Неймар записал видео в поддержку Болсонару, станцевав под мелодию его избирательной кампании и выложив ролик для своих 11,4 млн подписчиков в TikTok. Видео было озаглавлено «22» — номер партии Болсонару, указанный в бразильских электронных бюллетенях.

Избранный президентом Лула иронично высказался по этому поводу: «Каждый имеет право голосовать за кого хочет, но я думаю, он [Неймар] просто боится, что, если я выиграю выборы, станет известно, что Болсонару простил его долг перед казначейством».

В своем предположении Лула связал несколько фактов, срастающихся в логическую цепочку. Два года назад Минфин Бразилии оштрафовал Неймара за то, что он не декларировал свои доходы в период с 2011 по 2013 гг., когда выступал на родине за «Сантос». При этом отец Неймара встречался и с Болсонару, и с министром финансов Пауло Гедесом. В итоге футболист так и не заплатил штраф.

Фоторепортаж Бразилия с победы стартовала на чемпионате мира

Помимо Неймара, из игроков нынешнего состава сборной Бразилии за Болсонару выступили вратарь Алиссон и защитник Тиаго Силва. Среди сторонников Болсонару нашлись и бывшие футболисты с сомнительной репутацией — экс-нападающий Робиньо и легендарный в прошлом полузащитник Роналдиньо. Что характерно, как и у Неймара, у них возникали проблемы с законом, причем намного более серьезные. Итальянские власти приговорили Робиньо к девяти годам тюремного заключения за изнасилование и добиваются его экстрадиции. В свою очередь Роналдиньо провел месяц в тюрьме по делу о попытке въезда в Парагвай по фальшивому паспорту.

Роналдиньо является воспитанником «Гремио». О том, какого масштаба достиг раскол в бразильском обществе, говорит тот факт, что на территории академии «Гремио» воспитанникам запретили появляться в желто-зеленых футболках сборной.

«Неважно, что Болсонару проиграл. Футболка сборной всегда будет ассоциироваться с тем, за что он выступает. Как я, добропорядочный гражданин своей страны, могу носить эту футболку, зная, что она символизирует смерть, разрушение и ненависть? Я не буду этого делать, — сказал тренер команды для игроков до 16 лет Жоао Телес. — Во время пандемии мои мальчики были в группе риска и все равно приходили на тренировки. Почему? Потому что академия следовала за клубом. И клуб следовал за государством. А государство пошло за президентом».

Неймар — главная звезда сборной. В Бразилии попытки власти набрать политические очки за счет его популярности вызывали неприятие у простого населения. Поэтому болельщики еще активнее отказывались от поддержки национальной команды.

Новый герой нации — Ришарлисон

На ЧМ-2022 ситуация разрешилась сама собой. Неймар в первом же матче, против сербов (2:0), получил травму, а автором первых двух мячей стал Ришарлисон. Нападающий «Тоттенхэма» покорил мир удивительным по красоте голом в полете, но сердца бразильцев он завоевал еще раньше, поскольку не стеснялся активно критиковать власть.

За последние годы Ришарлисон высказывался по таким вопросам, как расизм, бедность, полицейский произвол, гендерное насилие и разрушение окружающей среды. Во время пандемии он выступал за вакцинацию и пожертвовал кислородные баллоны городу Манаус.

Ришарлисон избегал прямых упоминаний Болсонару, но колол теперь уже бывшего президента весьма конкретными намеками. Например, на тему с футболками сборной он высказался так: «Если их надевают ради политической партии, мы теряем свою идентичность».

«Ришарлисон — хороший парень. Неймар никогда не повзрослеет из-за власти своего отца и уже заслуживает антипатии половины бразильцев», — сказал Жука Кфури, биограф полузащитника сборной Бразилии 1980-х Сократеса. В свою очередь журналистка издания UOL Талита Веспа отметила, что Ришарлисон — кумир, которого бразильцы заслужили после долгих страданий.

В июне Ришарлисон оказался в числе знаменитостей, которые забили тревогу в соцсетях по поводу исчезновения в Амазонии британского журналиста Дома Филлипса и экоактивиста, эксперта по коренным народам Бруно Перейры. Футболист одним из первых выступил за кампанию по их поиску. В итоге оба пропавших были найдены мертвыми. В заявлении Гринпис Бразилии отмечалось, что их смерть — не несчастный случай, а прямое следствие правительственной программы, которая проводится в отношении коренных жителей Амазонки и провоцирует многочисленные жестокие преступления.

«Вдобавок ко всему, он чувствителен и предан Бразилии», — написала в соцсетях о Ришарлисоне вдова Перейры Беатрис Матос.