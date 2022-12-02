Отец Неймара: «Думаю, сын вернется на поле к финалу ЧМ-2022»

Неймар да Силва Сантос, отец нападающего сборной Бразилии Неймара, рассказал, когда его сын вернется на поле после полученной травмы.

Неймар повредил лодыжку в матче между сборными Бразилии и Сербии (2:0) в первом туре группового этапа чемпионата мира-2022. Позднее форвард также столкнулся с инфекционным заболеванием.

«Я думаю, что Неймар вернется на поле к финалу и сделает все возможное, чтобы помочь своим товарищам по команде выиграть турнир.



Самое главное, чтобы он вернулся на поле на своем максимальном уровне. Все знают, что мой сын имеет большое влияние на команду», — цитирует слова отца Неймара La Gazzetta dello Sport.