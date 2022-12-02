Все команды-участницы чемпионата мира отметились забитыми мячами

Все остальные участники мундиаля уже забивали. Лучшая команда по количеству забитых мячей — сборная Испании. Команда Луиса Энрике забила девять голов в трёх матчах. Всего по одному голу забили национальные команды Уэльса, Дании, Бельгии, Катара и Швейцарии. Самой пропускающей командой стала Коста-Рика. Ворота Кейлора Наваса соперники поразили 11 раз.