На ЧМ-2022 повторен рекорд чемпионатов мира по количеству отраженных пенальти
Вратарь сборной Уругвая Серхио Рочет отбил пенальти в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2022 в Катаре против команды Ганы.
Вратарь сборной Уругвая Серхио Рочет отбил пенальти в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2022 в Катаре против команды Ганы.
Как пишет телеграм-канал Opta Sports, на ЧМ-2022 было уже пять отраженных пенальти — это повторение рекорда за один чемпионат мира с 1966 года. На чемпионате мира 2002 года также было пять отбитых пенальти (без учета послематчевых серий).
Гана — единственная сборная, не забившая два пенальти одному и тому же сопернику на чемпионате мира (без учета послематчевых серий). Ганцы не забили пенальти Уругваю на ЧМ-2010 и в сегодняшней игре, когда 11-метровый не реализовал Андре Айю.