На ЧМ-2022 повторен рекорд чемпионатов мира по количеству отраженных пенальти

Как пишет телеграм-канал Opta Sports, на ЧМ-2022 было уже пять отраженных пенальти — это повторение рекорда за один чемпионат мира с 1966 года. На чемпионате мира 2002 года также было пять отбитых пенальти (без учета послематчевых серий).