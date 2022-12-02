Еще одно чудо в Катаре. Волшебник Сон Хын Мин вывел Корею в плей-офф, а Роналду «привез» гол в свои ворота

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Все досрочно гарантировавшие себе место в плей-офф команды в заключительном туре устроили ротацию состава. Что объяснимо, так как на вылет придется играть через два дня на третий, и главный тренер аргентинцев Лионель Скалони уже назвал такое расписание безумием. Так что прагматик Фернанду Сантуш при практически гарантированном первом месте тоже дал паузу группе лидеров во главе с Бруну Фернандешем и Бернарду Силвой.

Футбол Чемпионат мира 2022 Группа H, 2.12.2022, 18:00 Южная Корея 2 Португалия 1

Зато Криштиану Роналду, накануне написавшей о задаче стать первым в группе, появился в старте, и как раз это было ожидаемо. Самолюбие и желание играть всегда и везде никуда не делись. Тем более, до разрыва контракта с «МЮ» Криш выходил на поле нечасто и скорее нуждался в практике, чем в отдыхе. А как ему нужен гол, который позволит обойти великого Эйсебио и стать самым результативным португальцем на мировых чемпионатах, мы видели по истории с переписанным на Фернандеша мячом ворота Уругвая.

Так как Роналду пытался успевать везде, именно он стал невольным виновником пропущенного гола. Согнулся при подаче углового, и мяч от его спины отлетел на ногу Ким Ен Гвона. И ведь не скажешь, что это стало совсем уж случайностью. До этого корейцы тоже забили после стандарта Сон Хын Мина, однако взятие ворот отменили из-за офсайда. Но, естественно, в целом инициатива была у Португалии.

А ее быстрый гол можно занести в футбольные учебники. Впрочем, такая классика — от длинного паса Пепе под включение по флангу Диогу Далота до идеальной игры на опережение от Рикарду Орты — там точно присутствует. У Роналду же мяч в ворота упорно не шел. Два его удара остановил голкипер. Еще один — с добивания после атаки Витиньи — пришелся мимо ворот.

В итоге португальская «семерка» покинула поле без гола, но с результативной ошибкой. И случилось это в тот момент, когда Сантушу нужно было больше думать об оборонительной работе. Естественно, не закрываясь на своей половине поле, а учитывая легко читавшуюся активность Кореи, которую устраивала только победа. И очень показательным получился эпизод, когда опасный удар из пределов штрафной накрыл дебютировавший на мундиале 19-летний Антониу Силва.

Нельзя, впрочем, утверждать, что португальской обороне пришлось сильно напрягаться. Наоборот, за счет свежих игроков атаки в лице Андре Силвы и Рафаэла Леау они довольно уверенно отодвигали соперника от своей штрафной, а агрессивный прессинг не позволял корейцам быстро выходить из обороны. По большому счету, «красным дьяволам» и вспомнить было нечего, кроме как безуспешных просьб назначить пенальти за попадание мяча в руку.

Но если в составе команды есть гений — она может найти выход даже из кажущейся безнадежной ситуации. И этим гением в пятницу был не Криштиану, а Сон Хын Мин. В компенсированное время он вроде бы оказался в безнадежной ситуации, но разве для мастера попасть в окружение трех защитников проблема? Издевательский пас между ногами португальского защитника, и открывшийся на линии офсайда Хван Хи Чхан свел Страну утренней свежести с ума.