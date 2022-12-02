Уругвай и Гана снова сыграли легендарный матч. Но теперь Луис Суарес плакал от горя

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
18:00ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
18:00ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
22:00Не началсяСербияШвейцария
Группа G
тв
22:00Не началсяКамерунБразилия
1/8 финала
тв
3.12Не началсяНидерландыСША
1/8 финала
3.12Не началсяАргентинаАвстралия
1/8 финала
4.12Не началсяФранцияПольша
1/8 финала
тв
4.12Не началсяАнглияСенегал
1/8 финала
5.12Не началсяЯпонияХорватия
1/8 финала
5.12Не начался1GЮжная Корея
1/8 финала
6.12Не началсяМароккоИспания
1/8 финала
6.12Не началсяПортугалия2G
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяП 49П 50
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
10.12Не началсяП 51П 52
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
26
2
Швейцария
23
3
Камерун
21
4
Сербия
21
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
21:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Уругвай и Гана снова сыграли легендарный матч. Но теперь Луис Суарес плакал от горя

Победы в два мяча уругвайцам не хватило, чтобы выйти в плей-офф.

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Как и 12 лет назад на ЧМ-2010, матч Ганы и Уругвая решал судьбу обеих сборных на чемпионате мира. Разве что теперь как минимум одна из этих команд должна была вылететь пораньше — не в четвертьфинале, а уже после группового этапа. Африканцы могли себе позволить сыграть на ничью (хотя в этом случае оставалась зависимость от результата встречи Португалии с Южной Кореей), а вот южноамериканцам требовалась победа с нужным счётом.

Футбол

Чемпионат мира 2022
Группа H, 2.12.2022, 18:00

Гана0Уругвай2

Сборная Ганы не стала сушить игру. Команда Отто Аддо вышла сражаться за путёвку в плей-офф с открытым забралом. «Чёрные звёзды» ответили своими 4−4−2 на 4−4−2 уругвайцев, по крайней мере, при обороне капитан Андре Айю нередко оказывался на одной линии с центрфорвардом Мохаммедом Кудусом. Соперники стремились повыше встречать друг друга. И этой игре не потребовалось много времени, чтобы разгореться.

О матче 2010 года заставило вспомнить не только появление Луиса Суареса в основе сборной Уругвая. Как и тогда, судьбу Ганы, по сути, решил незабитый пенальти. Только на сей раз в середине первого тайма. Кудус создал эту атаку, здорово развернув своего опекуна, и сам же заработал 11-метровый — голкипер Серхио Рочет тянулся к мячу, а попал по ноге.

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Впрочем, судьи сперва зафиксировали офсайд. Только современная техника «на грани фантастики» помогла определить, что никакого положения вне игры не было — Матиас Оливера сломал линию. Тем не менее Рочет исправился, отбив далеко не идеальный удар Андре Айю с «точки». Этот промах лидера команды, похоже, подкосил ганцев.

Потом Уругвай наказывал «чёрных звёзд» за ошибки. Дарвин Нуньес мог оформить дубль до перерыва, но пока ЧМ-2022 не турнир нападающего «Ливерпуля». Зато в течение шести минут два мяча забил Хиорхьян де Арраскаэта. Эпизод с первым голом начался с того, что игрок Ганы завозился с мячом и допустил потерю в середине поля. Уругвайцы тут же организовали ответную атаку, и вингер «Фламенго» почти с линии ворот добил мяч головой после удара Суареса.

Источник: Reuters

После этого команде Диего Алонсо удалась быстрая красивая комбинация с участием четырёх игроков: хорошая работа между линий, пасы в касание и точный удар-де Арраскаэты с передачи не стареющего хотя бы в сборной Суареса. Любопытно, что почти все удары команд пришлись в створ ворот (4:2 в пользу Уругвая). Единственной неприятностью для южноамериканцев стала травма Родриго Бентанкура.

Источник: Reuters

На второй тайм сборная Ганы вышла без братьев Айю и без вдохновения. «Чёрные звезды» атаковали как будто на автомате — энтузиазма им явно недоставало. Скорости вполне устраивали уругвайцев, защищавшихся организованно и перекрывавших все зоны. В отличие от матча с Португалией, не рвался под давлением даже правый фланг экс-динамовца Гильермо Варелы.

Более того, Уругвай едва не заработал пенальти, после которого игру можно было бы заканчивать. Судье Даниэлю Зиберту опять потребовалась помощь зала, точнее, комнаты VAR. Но и тут Нуньесу не подфартило — Зиберт решил, что Даниэль Амарти не фолил, хотя было похоже на подножку.

Суарес, как и 12 лет назад, получил карточку в матче с Ганой. Правда, не красную, а жёлтую. За недисциплинированное поведение — пнул мяч после свистка. При этом нападающий уругвайцев столько спорил с судьёй, что рисковал и на удаление нарваться. Интересно, что в карьере Луиса на ЧМ больше нет карточек, кроме заработанных во встречах с ганцами. Но в остальном Суарес был полезен, он всё ещё на многое способен.

За полтора тайма до замены на Эдинсона Кавани форвард совершил 29 касаний мяча, на его счету по одному удару и ключевой передаче, две обводки, 8 выигранных единоборств из 11, четыре заработанных на себе фола и даже два выноса и отбор. Он допустил всего пять потерь владения — хорошо сохранял мяч.

Источник: Reuters

Всё складывалось в пользу Уругвая, но вдруг Суарес схватился за голову и чуть ли не заплакал на скамейке запасных! На последних минутах Луис и его партнёры узнали, что Южная Корея в параллельном матче с Португалией вышла вперёд, забив второй мяч Португалии. Это означало, что команде Алонсо нужен ещё один гол. Ух, какая была концовка в матче в Эль-Вакре! Гана летела в атаку, Уругвай летел в атаку. Удар Кавани остановил суперсейв вратаря, а его падению на пенальти судьи не поверили (Зиберта ждёт мощнейшая критика от южноамериканцев). Уругвай снова победил Гану. Вот только история не повторилась, ведь домой едут обе команды.

Гана
0:2
Первый тайм: 0:2
Уругвай
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