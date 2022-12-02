Камерун — Бразилия: 39-летний Дани Алвес впервые выйдет на поле в матче ЧМ 2022

Сборная Бразилии в двух стартовых турах набрала шесть очков и досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира. Команда Тите гарантированно выйдет в следующую часть ЧМ 2022 с первого места, если не проиграет Камеруну. Камеруну для продолжения борьбы на турнире обязательно нужна победа и потеря очков Швейцарией в матче с Сербией.