Камерун — Бразилия: 39-летний Дани Алвес впервые выйдет на поле в матче ЧМ 2022
Сегодня, 2 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик» пройдут последние матчи группового этапа на чемпионате мира в Катаре.
Сегодня, 2 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик» пройдут последние матчи группового этапа на чемпионате мира в Катаре.
Встретятся соперники по группе G — сборные Камеруна и Бразилии.
Стартовые составы команд:
Камерун: Эпасси, Толо, Эбосс, Ву, Фай, Кунде, Ангисса, Нгамалё, Шупо-Мотинг, Мбемо, Абубакар.
Бразилия: Эдерсон, Теллес, Милитао, Бремер, Алвес, Родриго, Фред, Фабиньо, Антони, Мартинелли, Жезус.
Сборная Бразилии в двух стартовых турах набрала шесть очков и досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира. Команда Тите гарантированно выйдет в следующую часть ЧМ 2022 с первого места, если не проиграет Камеруну. Камеруну для продолжения борьбы на турнире обязательно нужна победа и потеря очков Швейцарией в матче с Сербией.
Турнирная таблица: