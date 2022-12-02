Дани Алвес стал самым возрастным игроком в истории сборной Бразилии

Алвес попал в стартовый состав национальной команды на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре против сборной Камеруна. Он вышел на поле в качестве капитана в возрасте 39 лет 6 месяцев 26 дней, побив рекорд защитника Джалмы Сантоса, который в 1968 году провел за сборную Бразилии матч в возрасте 39 лет 3 месяцев 13 дней.