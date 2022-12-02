Дани Алвес стал самым возрастным игроком в истории сборной Бразилии
Защитник мексиканского клуба «Пумас» Дани Алвес стал самым возрастным футболистом в истории сборной Бразилии.
Защитник мексиканского клуба «Пумас» Дани Алвес стал самым возрастным футболистом в истории сборной Бразилии.
Алвес попал в стартовый состав национальной команды на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре против сборной Камеруна. Он вышел на поле в качестве капитана в возрасте 39 лет 6 месяцев 26 дней, побив рекорд защитника Джалмы Сантоса, который в 1968 году провел за сборную Бразилии матч в возрасте 39 лет 3 месяцев 13 дней.
Текущий чемпионат мира стал для Алвеса третьим (2010, 2014, 2022), мировое первенство в России игрок пропустил из-за травмы.
Алвес является самым титулованным футболистом в истории. На его счету 46 трофеев. В составе «Барселоны» он стал шестикратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Кубка и Суперкубка Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов. Также Алвес играл за «Севилью», «Ювентус», «Пари Сен-Жермен» и бразильские команды «Баия» и «Сан-Паулу».