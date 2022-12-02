Суарес: ФИФА всегда против Уругвая

«Пенальти, назначенный в моменте с Хименесом в игре с Португалией, навредил нам, поскольку повлиял фактор разницы пропущенных мячей. То же самое можно сказать про момент с Нуньесом, но в обратную сторону.



ФИФА и судейский комитет должны дать четкие объяснения, на чем основываются их решения назначать невероятные пенальти, но, с другой стороны, нам не поставили два пенальти в матче с Ганой. Впрочем, это не оправдание.



После игры я хотел увидеть своих детей, однако представители ФИФА отказали мне. Хотя к футболисту сборной Франции дети пришли на скамейку запасных.



Кажется, что Уругваю нужно больше влияния. ФИФА всегда против нас», — приводит слова Суареса Goal.