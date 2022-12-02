Взбешенный Кавани разбил монитор VAR после вылета с ЧМ-2022
Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани не смог сдержать эмоций после того, как его команда не сумела выйти в плей-офф чемпионата мира в Катаре.
Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани не смог сдержать эмоций после того, как его команда не сумела выйти в плей-офф чемпионата мира в Катаре.
Несмотря на победу над Ганой (2:0), уругвайцы к своему огромному разочарованию завершили выступление на ЧМ-2022, поскольку Южная Корея выиграла у Португалии (2:1).
После окончания игры некоторые футболисты сборной Уругвая эмоционально спорили с арбитром, а Кавани даже повредил судейский реквизит.
Так, уходя в подтрибунное помещение, форвард кулаком стукнул по монитору, предназначенному для просмотра спорных моментов, уронив его.