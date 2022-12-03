Бразилия проиграла Камеруну в матче ЧМ-2022, но вышла в плей-офф с первого места

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Встречались соперники по группе G — сборные Камеруна и Бразилии. Финальный свисток Исмаила Эльфата зафиксировал победу камерунцев со счётом 1:0.

На 53-й минуте поле был вынужден покинуть левый защитник сборной Бразилии Алекс Теллес. Несколькими минутами ранее футболист уже брал паузу после повреждения, но смог продолжить игру на короткое время. Его заменил защитник «ПСЖ» Маркиньос. Теллес покидал поле в слезах, закрывая глаза футболкой.

Единственный гол в матче был забит на 90+3-й минуте: Венсан Абубакар головой замкнул передачу с фланга, снял футболку, получил за это жёлтую карточку и был удалён за вторую жёлтую.