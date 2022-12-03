Сборная Швейцарии обыграла сербов и получила последнюю путевку в ⅛ финала ЧМ

Игра, прошедшая 2 декабря на арене «Стэдиум 974» в столице Катара Дохе, завершилась со счетом 3:2 в пользу швейцарцев.
В составе победителей отличились Шердан Шакири (на 20-й минуте), Брил Эмболо (на 44-й) и Ремо Фройлер (на 48-й). Голы за сборную Сербии забили Александр Митрович (на 26-й) и Душан Влахович (на 35-й).
Швейцарцы набрали шесть очков и заняли второе место в группе G. Лидерами квартета стали бразильцы (6). Команда Камеруна финишировала третьей (4), а Сербии — четвертой (1).
Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Турнир, в котором принимают участие 32 лучших сборных планеты, проходит на восьми аренах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».