Сборная Швейцарии обыграла сербов и получила последнюю путевку в ⅛ финала ЧМ

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Игра, прошедшая 2 декабря на арене «Стэдиум 974» в столице Катара Дохе, завершилась со счетом 3:2 в пользу швейцарцев.

В составе победителей отличились Шердан Шакири (на 20-й минуте), Брил Эмболо (на 44-й) и Ремо Фройлер (на 48-й). Голы за сборную Сербии забили Александр Митрович (на 26-й) и Душан Влахович (на 35-й).

Швейцарцы набрали шесть очков и заняли второе место в группе G. Лидерами квартета стали бразильцы (6). Команда Камеруна финишировала третьей (4), а Сербии — четвертой (1).