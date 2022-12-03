Сербия не заслужила плей-офф. Швейцария снова провоцировала ее, но была лучше

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
18:00Не началсяНидерландыСША
1/8 финала
тв
22:00Не началсяАргентинаАвстралия
1/8 финала
тв
4.12Не началсяФранцияПольша
1/8 финала
тв
4.12Не началсяАнглияСенегал
1/8 финала
тв
5.12Не началсяЯпонияХорватия
1/8 финала
тв
5.12Не началсяБразилияЮжная Корея
1/8 финала
тв
6.12Не началсяМароккоИспания
1/8 финала
тв
6.12Не началсяПортугалияШвейцария
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяП 49П 50
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
10.12Не началсяП 51П 52
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
00:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сербия не заслужила плей-офф. Швейцария снова провоцировала ее, но была лучше

Балканская сборная опять не выходит из группы.

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Эхо ЧМ-2018

О чем все говорили до этой игры? Конечно, не о футболе. Мы и так смотрим самый политизированный чемпионат мира, а у Сербии со Швейцарией еще и есть относительно свежая скандальная история. Вы ее точно помните: на ЧМ-2018 эти же сборные встречались в Калининграде, и оба мяча в ворота сербов забили косовские албанцы Шакири и Джака. Они тогда отпраздновали успех, скрестив пальцы в виде орла — символа Албании.

Джаку с Шакири серьезно оштрафовали — на целых 10 тысяч швейцарских франков (около 9 тысяч евро). Но три очка у их сборной никто не отнял, так что Сербию это совсем не утешило. Победный мяч Шакири вообще забил на 90-й минуте: по сути, именно тот гол отправил швейцарцев в плей-офф, а сербов — домой.

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Простуда Зоммера и возвращение Шакири

Спустя четыре года эти команды вновь встретились друг с другом, только на этот раз не во втором, а в решающем туре. Снова с ними в группе соревновалась Бразилия, которая на этот раз досрочно вышла в ⅛ финала и с огромной долей вероятности должна была занять первое место (что и сделала). Камерун, конечно, тоже имел шансы на плей-офф, но в африканцев мало кто верил. Все понимали, что судьба второй путевки решается конкретно в битве сербов и швейцарцев.

Поэтому эта встреча была интересна не только с политической, но и со спортивной точки зрения. И оба тренера приготовили сюрпризы. Правда, у Мурата Якина они были вынужденными: один из лучших голкиперов Европы Ян Зоммер и основной центральный защитник Нико Эльведи простудились, поэтому не попали даже в заявку. Зато вернулся в основу Шакири, пропустивший матч против бразильцев.

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Без орла, но под дождем из стаканов

Драган Стойкович выставил сверхатакующий состав. В основе у сербов даже появился Влахович, вокруг которого уже начали разрастаться слухи — будто бы форвард «Ювентуса» не проходит в основу по личным, если не сказать интимным причинам. Сербская армада была готова разрывать: и Митрович, и Тадич, и Костич, и Сергей Милинкович-Савич.

Но рвать начали швейцарцы: уже на первой минуте они создали тройной момент, в ходе которого команду с трудом выручил вратарь сербов Ваня Милинкович-Савич. Но на 20-й минуте не спас команду и он: Шакири отправил мяч в ближний угол и побежал праздновать. Все, естественно, ожидали, что лидер сборной Швейцарии опять покажет какой-нибудь провокационный жест, но тот лишь указал пальцами на свое имя на спине. Зато с трибуны в Шакири полетели стаканы — сербы были явно недовольны тем, что забил именно Джердан.

Источник: Reuters
Источник: Reuters

Десять минут в плей-офф

Команда Стойковича при этом выглядела неплохо. Еще до гола Шакири Живкович попал в штангу, а на 26-й минуте Митрович сравнял счет фирменным ударом головой.

Четыре года назад на табло калининградского стадиона горели те же фамилии, но на этот раз сценарий совершил крюк: Сербия вышла вперед. Отличился как раз замаринованный в запасе Влахович, который был безумно рад голу. В параллельной встрече Камерун не забивал Бразилии, а это означало только одно: сербы на ту минуту выходили в ⅛ финала.

Правда, продержались на второй строчке они недолго. Да, у балканской сборной фантастическое нападение, но в обороне тотальные проблемы, которые не прикрыть даже схемой с тремя центральными защитниками. И встреча со Швейцарией в очередной раз это доказала: гол Эмболо перед перерывом получился очень уж простым.

Провокации Джаки

Счет 2:2 устраивал Швейцарию. Но Сербия показала, что нацелена на победу. Ей требовался лишь один гол, после чего можно было опуститься в оборону и попытаться отбиться от атак. Однако сербы провалили начало второго тайма и пропустили еще один гол при полнейшей панике в собственной штрафной — на этот раз позиционными ошибками сербов воспользовался Фройлер.

Сербы перестроились на четверку защитников, но заменами игру особо не усилили — главная атакующая мощь и так находилась на поле, так что лучше не стало. А Швейцария еще и заперлась на своей половине поля, поэтому у сербов ничего не получалось. К середине второго тайма у них сдали нервы: Джака после жесткого столкновения показал скамейке запасных непристойный жест, и чуть ли не вся сербская лавка отправилась на поле. К счастью, повторения бойни «Зенита» и «Спартака» не случилось — всех быстро утихомирили.

Источник: Reuters

Сербы, правда, продолжали заметно нервничать и с трудом пробирались к воротам Кобеля. А швейцарцы периодически кололи соперника контратаками и вполне могли забить четвертый мяч. Гола, правда, не случилось, однако Джака в добавленное время еще раз успел повздорить — на этот раз с Миленковичем.

К концу игры у сербов совсем пропала мысль впереди, а от навалов швейцарцы спокойно отбивались. И все без особых нервов удержали победу. Провокации Джаки, конечно, будут обсуждать еще долго, но по игре Сербия заслуженно уступает сопернику место в плей-офф. В ⅛ финала Швейцария встретится с Португалией.

Сербия
2:3
Первый тайм: 2:2
Швейцария
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