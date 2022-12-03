Камерун с динамовцем Нгамале расколдовал Бразилию, но не дождался помощи от Сербии

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
18:00Не началсяНидерландыСША
1/8 финала
тв
22:00Не началсяАргентинаАвстралия
1/8 финала
тв
4.12Не началсяФранцияПольша
1/8 финала
тв
4.12Не началсяАнглияСенегал
1/8 финала
тв
5.12Не началсяЯпонияХорватия
1/8 финала
тв
5.12Не началсяБразилияЮжная Корея
1/8 финала
тв
6.12Не началсяМароккоИспания
1/8 финала
тв
6.12Не началсяПортугалияШвейцария
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяП 49П 50
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
10.12Не началсяП 51П 52
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
01:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Камерун с динамовцем Нгамале расколдовал Бразилию, но не дождался помощи от Сербии

Сенсационный результат не изменил ситуацию в группе. Бразильцы первые, а камерунцы покидают турнир.

Наверх
22
фотографии
22
фотографии
22
фотографии

Вопрос об участии Неймара в первом раунде плей-офф по-прежнему остается открытым. Официальные лица отделываются дежурными фразами и выражают уверенность, что для бразильской «десятки» чемпионат не закончен. Все это плодит слухи и теории о том, что на самом деле оптимизма у медицинского штаба сборной не так много. А в качестве подтверждения данной версии использовали фотоотчет с одной из тренировок пентакампеонов и снимки футболистов со схожими повреждениями. На них четко видно, что Данило уже работает на поле, а Неймар занимается в бассейне.

Реальность, впрочем, может оказаться иной. И в пятницу на стадион приехал настоящий Ней, а не его двойник, и настроение у него было отличное. Ну, а Тите в заключительном туре решал свои задачи, дав отдохнуть лидерам и выпустив ближайший резерв во главе с 39-летним Дани Алвесом. Вот кто никогда не унывает и живет мечтой о титуле даже на скамейке. «Моя роль в команде? Если мне придется играть на бубне, буду лучшим, кого вы когда-либо видели», — заявил получивший в пятницу капитанскую повязку ветеран.

Во время загрузки произошла ошибка.

В 39 лет и 210 дней он стал самым возрастным бразильцем, сыгравшим на чемпионате мира. Причем национальный рекорд 1966 года в Катаре побили уже второй раз, и в роли первопроходца выступил Тиаго Силва. А ведь державшееся более полувека достижение выигравшего два мундиаля Джалмы Сантоса казалось вечным. Но постоянен в этом мире только статус Короля футбола Пеле, которому торсида посвятила гигантские баннеры и пожелала здоровья.

Источник: Reuters

Что до игры, то пентакампеоны, поменяв в сравнении с прошлым туром сразу девять игроков, предсказуемо доминировали, но, как и в первых турах, так и не забили до перерыва. Зато едва не пропустили, причем момент создал наконец-то попавший в стартовый состав Нгамале, который вышел в концовке против Швейцарии и наблюдал со скамейки за голевым пиршеством в игре с Сербией.

Между тем зимой на Кубке Африке динамовец был незаменим, играя на нетипичном для себя правом фланге. Теперь же данную позицию застолбил недавно натурализованный форвард «Брентфорда» Мбеумо. И как раз ему на голову навесил Нгамале, однако Эдерсон феноменально среагировал на удар в противоход с отскоком от газона. Такие моменты запоминаются надолго, а тут речь шла еще и о первом с начала турнира попадании в створ бразильских ворот.

Источник: Reuters

Но, естественно, у кипера «Селесау» работы практические не было. В отличие от коллеги по амплуа Эпасси, который сменил в роли первого номера скандально отстраненного Онану. Он, как и требуют в штабе «Неукротимых львов», совсем не рискует и практически не играет ногами, зато на линии по-настоящему хорош. Габриэл Мартинелли, Эдер Милитао, Антони и не только они проверили Эпасси на уровне самых строгих экзаменаторов, и тот не провалился.

Во время загрузки произошла ошибка.

Удивительно только, что снова ничем не запомнился проводящий блестящий сезон в «Арсенале» Габриэл Жезус. У него ни одного забитого мяча как на ЧМ-2018, где форвард неизменно выходил в старте во всех пяти матчах, так и на турнире в Катаре. В плей-офф Жезус снова отправится на скамейку, хотя поддерживающий с ним теплые отношения Роналдо продолжает верить в того, кто одно время считался его наследником.

«Габриэл сегодня один из лучших нападающих мира и гораздо более зрелый, чем в 2018 году. Гол придет сам собой, и это беспокойство не должно приходить вам в голову. Все, что ему нужно сделать, это выйти на поле и делать то, что он знает», — говорил Феномен.

Но пока не получается, а второй состав Бразилии — немногим менее талантливый, чем основная обойма — оказался не столь эффективен. Для этого достаточно пересмотреть моменты, упущенные в концовке Бруно Гимарайншем и Педро. И что в итоге? Как и в концовке первого тайма, в компенсированное время Камерун создал момент под номером два, и Абубакар уже не оставил шансов вратарю.

Источник: Reuters

Эмоции захлестывали, и форварду было наплевать, что сорванная на радостях футболка — это удаление за вторую желтую карточку. И Абубукара точно не упрекнет Самюэль Это’О. Загрустивший босс камерунского футбола в надежде схватился за смартфон, но сербы не спасли свою игру. Однако, в отличие от них, «Неукротимые львы» покидают Катар с высоко поднятой головой.

Камерун
1:0
Первый тайм: 0:0
Бразилия
Главные темы
Cнова легендарный матч Уругвай — Гана, но Суарес плакал от горя
Волшебник Сон вывел Корею в плей-офф, а Роналду «привез» гол
Камерун расколдовал Бразилию, но не дождался помощи от Сербии
Сербия не заслужила плей-офф. Швейцария снова была лучше
Суарес: ФИФА всегда против Уругвая
Дани Алвес стал самым возрастным игроком в истории сборной Бразилии
Сербия — Швейцария: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022
Камерун — Бразилия: 39-летний Дани Алвес впервые выйдет на поле в матче ЧМ 2022
ФИФА показала, что мяч был в поле перед победным голом Японии в ворота Испании
На ЧМ-2022 повторен рекорд чемпионатов мира по количеству отраженных пенальти
Сборная Южной Кореи вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу
Все команды-участницы чемпионата мира отметились забитыми мячами
Отец Неймара: «Думаю, сын вернется на поле к финалу ЧМ-2022»
Вся история чемпионатов
История чемпионатов мира
1930
Уругвай
1
Уругвай
Уругвай
2
Аргентина
Аргентина
3
Югославия
Югославия
3
США
США
1962
Чили
1
Бразилия
Бразилия
2
Чехословакия
Чехословакия
3
Чили
Чили
1966
Англия
1
Англия
Англия
2
ФРГ
ФРГ
3
Португалия
Португалия
1982
Испания
1
Италия
Италия
2
ФРГ
ФРГ
3
Польша
Польша
Кадр дня
Болельщица на ЧМ интересуется номером Криштиану Роналду. Отвечаем: у него седьмой номер!
«Политики украли наши цвета». Футболка сборной объединила Бразилию только с началом чемпионата мира
Катарское ТВ спародировало акцию немцев с закрытыми ртами после их вылета
РФС после чемпионата мира обсудит с ФИФА инициативу об увеличении добавленного времени
Суарес будет капитаном сборной Уругвая в матче против Ганы
Южная Корея — Португалия: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022
Марокканские фанаты устроили погромы после выхода сборной в плей-офф ЧМ
СМИ сообщили о сроках восстановления Неймара
Чем похожи вылеты Германии Флика и Лева-2018? И почему сейчас за немцев обидно?
Викторина
Правда или вымысел. Необычные факты о чемпионатах мира по футболу
Рюдигер объяснил, чего не хватило сборной Германии на ЧМ-2022
Игрок сборной Коста-Рики Ельцин Техеда назвал Россию великой страной
В футбол играют 22 человека, а проигрывают всегда немцы. Второй подряд позорный вылет Германии
Гол, который решил судьбу Японии и Германии. Почему его засчитали?
Оглушительный провал топ-сборных. Что происходит на ЧМ-2022 в Катаре
Хаверц — о вылете с ЧМ: с таким качеством игроков мы не можем проигрывать Японии
Главный тренер сборной Японии Хадзимэ Мориясу: у нас новая цель — четвертьфинал
Премьер Японии назвал исторической победу над сборной Испанией в Катаре
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
21Развязка в группе G: Швейцария поборола Сербию, Камерун хлопнул дверью
23Развязка в группе H: Корея вышла в плей-офф, Уругваю не хватило 2:0
18Развязка в группе E: Япония обыграла Испанию и отцепила Германию
29Самые яркие болельщики на ЧМ-2022
18Развязка в группе F: Бельгия вылетает, Марокко на первом месте
22Развязка в группе C: Месси смог, поляков спасли саудовцы
19Развязка в группе D: Австралия в плей-офф, Дания — последняя
19Американцы не пустили Иран в плей-офф ЧМ
14Сенегал вырвал победу над Эквадором и вышел в плей-офф ЧМ
16Фантомный гол Роналду помог Португалии победить Уругвай
Киммих: худший день в карьере. Как пришёл в сборную, мы постоянно вылетаем
Сборная Германии не вышла из группы на втором ЧМ подряд. В 2014-м немцы выиграли турнир
Флик высказался об уровне сборной Германии после вылета с чемпионата мира
Мюллер: Если это была моя последняя игра за сборную Германии, знайте, что я всегда играл с любовью
Япония — шок в квадрате: обыграла еще и Испанию. А вдвоем они отцепили Германию
Все стадионы
Стадионы
Ахмед бин Али (Эр-Райян)
Лусаил (Лусаил)
Стадион 974 (Доха)
Халифа (Доха)
Эдьюкейшн Сити (Эр-Райян)
Эль-Байт (Эль-Хаур)
Эль-Джануб (Эль-Вакра)
Эль-Тумама (Доха)
Германия могла утонуть вместе с испанцами, но пошла ко дну в одиночестве. «Немецкая машина» давно разрушена
Япония обыграла Испанию и с первого места вышла в плей-офф чемпионата мира
Германия не вышла из группы на чемпионате мира второй раз подряд
Сборная Германии второй раз подряд не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира по футболу
Тренер сборной Камеруна: Мы верим, что можем победить Бразилию
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь