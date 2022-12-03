Ондуа заявил, что исполнил свою мечту, сыграв на чемпионате мира

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В пятницу сборная Камеруна обыграла команду Бразилии (1:0) в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре, но не сумела выйти в плей-офф. Имеющий российское гражданство Ондуа выходил на замену в играх со швейцарцами (0:1) и сербами (3:3).

«Этот чемпионат для нас окончен! Да, мы обыграли Бразилию, но этого оказалось мало для прохода дальше. Эти дни в Катаре я буду помнить всю жизнь. Как позитивные командные, так и все те моменты, которые мы не реализовали. Эти шансы, из-за которых мы не прошли дальше, но это жизнь», — написал Ондуа в своем Telegram-канале.

«Чемпионат мира многому меня научил. Особенно — ценить каждый день, каждый матч, каждого болельщика, который поддерживает тебя персонально. И, конечно, партнеров по команде. А еще сбылась моя мечта. Я сыграл на чемпионате мира. Чувствовал настоящее счастье, находясь здесь, и получал невероятные эмоции от каждой минуты, проведенной на поле. Еще раз всем говорю огромное спасибо, это было незабываемо», — заключил 27-летний футболист.