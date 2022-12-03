Ондуа заявил, что исполнил свою мечту, сыграв на чемпионате мира
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Имеющий российское гражданство полузащитник сборной Камеруна по футболу Гаэль Ондуа заявил, что исполнил мечту, приняв участие в чемпионате мира.
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Имеющий российское гражданство полузащитник сборной Камеруна по футболу Гаэль Ондуа заявил, что исполнил мечту, приняв участие в чемпионате мира.
В пятницу сборная Камеруна обыграла команду Бразилии (1:0) в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре, но не сумела выйти в плей-офф. Имеющий российское гражданство Ондуа выходил на замену в играх со швейцарцами (0:1) и сербами (3:3).
«Этот чемпионат для нас окончен! Да, мы обыграли Бразилию, но этого оказалось мало для прохода дальше. Эти дни в Катаре я буду помнить всю жизнь. Как позитивные командные, так и все те моменты, которые мы не реализовали. Эти шансы, из-за которых мы не прошли дальше, но это жизнь», — написал Ондуа в своем Telegram-канале.
«Чемпионат мира многому меня научил. Особенно — ценить каждый день, каждый матч, каждого болельщика, который поддерживает тебя персонально. И, конечно, партнеров по команде. А еще сбылась моя мечта. Я сыграл на чемпионате мира. Чувствовал настоящее счастье, находясь здесь, и получал невероятные эмоции от каждой минуты, проведенной на поле. Еще раз всем говорю огромное спасибо, это было незабываемо», — заключил 27-летний футболист.
Ондуа родился в Камеруне, но с детства жил в России. Футболист начал карьеру в юношеской команде московского «Локомотива». Также он играл за столичный ЦСКА, луганскую «Зарю», махачкалинский «Анжи», швейцарский «Серветт» и датский «Вайле». Сейчас он представляет немецкий «Ганновер».